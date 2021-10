Ceny Thálie převzali Janžurová, Švehlík, Kačer či Molavcová

Praha - V historické budově Národního divadla se dnes večer předávaly Ceny Thálie. Loni se kvůli pandemii koronaviru předávaly jen online, pandemie ale ovlivnila i letošní ročník. Porotci nemohli hodnotit jevištní výkony v uplynulé sezoně, protože divadla byla zavřená téměř celý rok. Pořádající Herecká asociace se proto rozhodla udělit více cen za celoživotní mistrovství.

V oboru činohra jednorázově a mimořádně udělila šest ocenění, přičemž běžně se udílí po jednom v ženské a mužské kategorii. Dnes si tak skleněnou sochu, která je symbolem múzy Thálie, odnesly v ženské kategorii Iva Janžurová, oblíbená komička i herečka dramatických rolí, a Libuše Švormová, známá nejen hlasem filmové Angeliky, ale i z mnoha rolí ztvárněných především v Městských divadlech pražských, kde působila tři desítky let.

V mužské kategorii si cenu za celoživotní mistrovství v činohře odnesl Alois Švehlík, který přes tři desítky let hraje v Národním divadle, a Jaroslav Satoranský. Ten je zase 55 let věrný pražskému Divadlu na Vinohradech. In memoriam asociace ještě ocenila dva herce, kteří letos zemřeli, Zdenku Procházkovou a Karla Urbánka.

V kategorii muzikál si cenu za celoživotní mistrovství odnesla herečka, zpěvačka a muzikantka Jitka Molavcová, léta spjatá s divadlem Semafor a Jiřím Suchým. V kategorii opera si cenu převzala mezzosopranistka Eva Randová. Zpívala v Metropolitní opeře v New Yorku, milánské La Scale či Covent Garden v Londýně a krátce také působila jako ředitelka pražské Státní opery.

Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru balet, tanec a pohybové divadlo dostal tanečník Jaroslav Slavický. Stejné ocenění v oboru alternativního divadla dostal Ján Sedal a v kategorii loutkového divadla Tomáš Dvořák.

Dnes se předávaly také ceny, jejichž laureáty již pořadatelé oznámili v červnu. Cenu České akademie divadelníků, o jejímž udělení rozhodují držitelé Cen Thálie a další divadelní osobnosti, dnes převzal herec a režisér Jan Kačer, osobnost, který svými mnohočetnými aktivitami obohacuje již přes 50 let české divadlo i film.

Cena mladému umělci nebo umělkyni do 33 let v oboru činohra letos patří Denise Barešové a Cenu Thálie za šíření divadelního umění v televizi získal dramaturg Jaroslav Someš.

Přehled Cen Thálie: Cena České akademie divadelníků: Jan Kačer Ceny za celoživotní mistrovství: Iva Janžurová - činohra Zdenka Procházková - činohra Jaroslav Satoranský - činohra Alois Švehlík - činohra Libuše Švormová - činohra Karel Urbánek - činohra Eva Randová - opera Jaroslav Slavický - balet, tanec a pohybové divadlo Jitka Molavcová - muzikál Ján Sedal - alternativní divadlo Tomáš Dvořák - loutkové divadlo Cena pro mladého umělce do 33 let: Denisa Barešová Cena Thálie za šíření divadelního umění v televizi: Jaroslav Someš - historik, dramaturg, publicista.