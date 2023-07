Ceny starších bytů v Česku přestaly klesat, někde opět rostou

Praha - Ceny starších bytů v Česku přestaly ve druhém čtvrtletí klesat, a v některých případech začaly dokonce opět růst o jednotky procent. Důvodem je jejich výrazně nižší cena než u novostaveb, což vede ke zvýšenému zájmu kupců. I přes stagnaci nebo nárůst cen je hodnota bytů nižší než v létě minulého roku. Vyplývá to z analýzy společnosti FérMakléři.cz, kterou má ČTK k dispozici. Podle analýzy by trh s byty v budoucnu mohlo oživit zrušení podmínky pro výši příjmů u žadatelů o hypotéky, k němuž přistoupila Česká národní banka.

Zatím ještě nelze mluvit o jasném trendu zdražování, uvedl jednatel společnosti FérMakléři.cz Lumír Kunz. "Řada nemovitostí se prodávala dlouhou dobu, což může statistiky zkreslovat. Pozitivních predikcí o vývoji ekonomiky ale přibývá. Inflace se snižuje, nezaměstnanost zůstává nízká a řadě profesí rostou platy. Kupní síla domácností se tedy pomalu zotavuje a s ní i poptávka po vlastním bydlení, které je mezi Čechy tradičně nejoblíbenější," dodal.

V Praze a Plzni zůstaly ceny starších bytů na stejných hodnotách jako v prvním čtvrtletí letošního roku. Starší byt v dobrém stavu či po rekonstrukci s plochou 60 metrů čtverečních si tak lidé v Praze mohou koupit zhruba za sedm milionů korun a v Plzni za 3,8 milionu korun. Cena bytů v Českých Budějovicích a Ústí nad Labem klesla v průměru o dvě procenta. Naopak o nízké jednotky procent se zvýšily ceny v Brně a také v Olomouci a v Ostravě.

Proti loňsku nicméně starší byty zůstávají levnější. Podle analýzy se ve druhém čtvrtletí loňského roku prodával metr čtvereční ve starším bytě za 128.009 korun, což bylo o osm procent více než letos. Největší meziroční propad ceny za metr čtvereční zaznamenalo Ústí nad Labem, kde je nyní průměrná cena za metr čtvereční téměř 34.000 korun.

Analýza také upozorňuje, že od letošního července žadatelé o hypoteční úvěr nemusí splňovat podmínku, aby se úhrnem splátek všech svých úvěrů vešli do 45 procent svých příjmů, respektive 50 procent v případě žadatelů mladších 36 let. To by mohl být další impulz k pomoci trhu bydlení. Největším omezením ale nadále zůstane požadavek na vlastní úspory. "Nutnost mít naspořeno alespoň 20 procent z ceny nemovitosti a deset procent u žadatelů o hypotéku mladších 36 let představuje při aktuálních cenách bydlení a předpokladu případného dofinancování rekonstrukce nebo vybavení domácnosti stále značnou sumu, a tedy i překážku,“ dodal Kunz.

Srovnání vývoje cen starších bytů všech velikostí v dobrém stavu nebo po rekonstrukci podle měst:

Město Druhé čtvrtletí 2023, cena v Kč za m2 První čtvrtletí 2023, cena v Kč za m2 Druhé čtvrtletí 2022, cena v Kč za m2 Mezičtvrtletní změna ve druhém čtvrtletí 2023 Meziroční změna ve druhém čtvrtletí 2023 Brno 90.930 89.822 102.457 1 % -11 % České Budějovice 63.788 64.977 72.404 -2 % -12 % Hradec Králové 71.316 70.727 81.462 1 % -12 % Olomouc 70.156 68.983 74.259 2 % -6 % Ostrava 42.102 41.299 48.268 2 % -13 % Plzeň 62.723 62.754 71.026 0 % -12 % Praha 117.850 117.868 128.009 0 % -8 % Ústí nad Labem 33.965 34.751 39.920 -2 % -15 %

Zdroj: Data společnosti Valuo za byty v osobním vlastnictví, FérMakléři.cz