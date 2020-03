Ceny ropy zaznamenaly rekordní čtvrtletní pokles

New York - Ceny ropy vykázaly rekordní čtvrtletní pokles, a to zejména kvůli březnovému propadu, za kterým stály obavy z dopadů koronaviru na poptávku a cenová válka mezi Saúdskou Arábií a Ruskem. Severomořská ropa Brent se od začátku roku propadla o 66 procent, dnešní obchodování uzavřela na 22,74 dolaru za barel. Během března se snížila o 55 procent, což by rekordní měsíční pokles.

Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) dnes uzavřela na 20,48 dolaru za barel. Za březen se tak propadla o 54 procent a ze celé první čtvrtletí o 66 procent, napsala agentura Reuters.

Během dnešního obchodování se ceny ropy příliš neměnily poté, co se v předchozích dnech propadly až na osmnáctiletá minima. Ke stabilizaci cen přispěl pondělní rozhovor amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem o situaci na ropném trhu.

Trump a Putin se shodli, že je třeba trh s ropou stabilizovat, protože současný pokles cen neprospívá Spojeným státům ani Rusku. Saúdská Arábie, která je největším producentem ropy na světě, v pondělí uvedla, že hodlá od května zvýšit export ropy o zhruba 600.000 barelů denně na rekordních 10,6 milionu barelů denně.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent květen 22,74 22,76 New York - NYMEX WTI květen 20,48 20,09