Ceny ropy výrazně klesají, Rusko nečeká další snižování těžby skupiny OPEC+

Londýn - Ceny ropy dnes výrazně klesají. Reagují tak na zprávu, že Rusko nepočítá s dalším snižováním těžby v rámci skupiny OPEC+. Severomořská ropa Brent kolem 16:00 SELČ ztrácela zhruba 2,6 procenta na 76,3 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala pokles o 2,9 procenta na 72,2 dolaru za barel.

Skupina OPEC+ zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem. Minulý měsíc se dohodla, že od května do konce roku sníží těžbu o 1,16 milionu barelů denně. O své těžební politice bude skupina znovu jednat 4. června ve Vídni.

"Bude to první osobní setkání za šest měsíců," řekl listu Izvestija ruský vicepremiér Alexander Novak. "Nemyslím si však, že přijdou nějaké nové kroky," dodal. Vyjádřil rovněž naději, že v létě se poptávka po ropě zvýší. V současnosti podle něj tlačí ceny ropy dolů vysoké úrokové sazby ve Spojených státech a nečekaně pomalé oživování čínské ekonomiky.

Na ceny ropy má negativní dopad rovněž přetrvávající nejistota kolem rozhovorů o zvýšení dluhového stropu v USA. Pokud se američtí politici na zvýšení dluhového stropu nedohodnou, může se americká vláda již začátkem června dostat do problémů kvůli nedostatku peněz na pokrytí svých výdajů. To by mohlo tvrdě zasáhnout americkou i světovou ekonomiku a podkopat poptávku po palivech.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent červenec 76,32 78,36 New York - NYMEX WTI červenec 72,17 74,34