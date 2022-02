Ceny ropy v reakci na rusko-ukrajinského napětí stouply nejvýše od roku 2014

Londýn/NewYork - Ceny ropy dnes rostou a během dnes se dostaly až do blízkosti 100 USD za barel, nejvýše od roku 2014, kvůli obavám z narušení dodávek. Tyto obavy vyvolalo vyostření napětí mezi Ruskem a Ukrajinou poté, co Moskva jednostranně jako samostatné republiky uznala dva separatistické regiony na východní Ukrajině a poslala tam své vojáky. Později však ceny část zisků smazaly.

Kolem 18:00 SEČ si cena severomořské ropy Brent připisovala 1,4 procenta a obchodovala se za 96,7 dolaru za barel, když během dne stoupla až na 99,5 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu vykazovala růst oproti pátku, protože americký trh byl v pondělí uzavřen, o 1,8 procenta na 92,69 dolaru za barel. Předtím stoupla až na 96 USD.

Německo dnes oznámilo, že kvůli postupu Ruska vůči Ukrajině zastavilo proces certifikace plynovodu Nord Strem 2, kterým má do země proudit ruský plyn. Spojené státy a Evropská unie jednají o možných sankcích.

"Vzhledem k převládající náladě je velice pravděpodobné, že by se ceny ropy mohly v nejbližší době vyšplhat až na trojciferné hodnoty," uvedl analytik společnosti Julius Baer Norbert Rücker.

Ukrajinská krize dodala trhu s ropou další podporu. Trh rostl již dříve kvůli obavám, že současné dodávky ropy na trhu nejsou dostatečné, protože poptávka se zotavuje z pandemie nemoci covid-19. Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci v čele s Ruskem, tedy skupina známá jako OPEC+, odolávají výzvám k rychlejšímu zvýšení dodávek na trhy.

Nigerijský ministr pro ropu dnes potvrdil názor, že vyšší dodávky od OPEC+ nejsou potřeba. Odvolal se hlavně na výhled vyšších dodávek z Íránu, pokud bude obnovena jaderná dohoda se světovými mocnostmi. Dohoda by mohla zvýšit íránský vývoz o více než jeden milion barelů denně.

Analytik Commonwealth Bank Vivek Dhar agentuře Reuters řekl, že je nepravděpodobné, že by americké a evropské vlády uvalily sankce na ruskou ropu nebo plyn, pokud by Rusko dále napadlo Ukrajinu, protože by to způsobilo problémy jim samotným. Samotné Rusko by však mohlo zadržet dodávky ropy a plynu, pokud by se snažilo o odvetu proti jakýmkoli dalším sankcím uvaleným Západem, dodal Dhar.

Agentura Reuters také upozornila, že cena ruské uralské ropy se kvůli ukrajinské krizi obchoduje s největší slevou vůči ropě Brent od jara 2020. Podle dvou obchodníků se tento týden několik nákladů uralské ropy obchodovalo s diskontem vůči ropě Brent více než čtyři dolary a v jednom případě byla uralská ropa nižší o 4,6 USD dolaru za barel, což byla nejvyšší sleva od jara 2020. Pro srovnání norská ropa Johan Sverdrup, která má podobnou kvalitu jako uralská a často se používá jako alternativa, se obchoduje s diskontem kolem 1,5 USD za barel.

Zároveň však prudký růst ceny ropy Brent způsobuje, že cena uralské ropy výrazně roste, což zmírňuje dopad velké slevy. Podle agentury Reuters se dnes cena uralské ropy pohybovala kolem nejvyšší hodnoty od roku 2014.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent duben 96,70 95,39 New York - NYMEX WTI březen 92,69 91,07