Ceny ropy se téměř nemění, protože jednání OPEC+ se protahují

Londýn - Ceny ropy se dnes příliš nemění, protože ministři ze skupiny OPEC+ prodloužili svoji schůzku o těžební politice. Zdroje uvádějí, že Spojené arabské emiráty odmítly návrh na zvýšená těžby do konce letošního roku o dva miliony barelů denně.

Kolem 18:25 SELČ severomořská ropa Brent rostla o 0,1 procenta na 75,88 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu naopak klesala o 0,4 procenta na 74,95 dolaru za barel.

Zástupci Organizace zemí vyvážejících ropu a jejích spojenců v čele s Ruskem, tedy skupiny známé jako OPEC+, se dnes znovu sešli k jednání o budoucím vývoji těžby, když SAE odmítly předchozí návrh s tím, že požadují vyšší kvótu, uvedly zdroje. Pokud se skupina nedohodne a rozpadne se, mohlo by to podkopat dlouho trvající růst cen, protože státy se vydají vlastní cestou a budou těžit podle vlastního uvážení.

Ve čtvrtek oba kontrakty výrazně vzrostly poté, co zdroje z OPEC+ uvedly, že skupina plánuje zvýšit těžbu méně, než se očekávalo, a chce prodloužit platnost dohody o těžbě do konce příštího roku. Smazaly však část zisků poté, co se objevila zpráva, že SAE se postavily proti návrhům.

"V případě OPEC jsme v režimu vyčkávání," uvedl obchodník společnosti Again Capital John Kilduff. Analytička Rystad Energy Louise Dicksonová dodala, že pokud by se aliance nedohodla a rozpadla, trh s ropou by se mohl dostat do podobného propadu jako v březnu 2020, kdy Rusko opustilo jednání OPEC+ a vypukla cenová válka, napsala agentura Reuters.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent září 75,88 75,84 New York - NYMEX WTI srpen 74,95 75,23