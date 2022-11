Ceny ropy se po zprávě o nižší inflaci v USA zvyšují, Brent je nad 93 USD

Londýn/New York - Ceny ropy se dnes na trzích zvyšují, k jejich růstu přispívá hlavně zpráva o mírnější inflaci ve Spojených státech. Většímu růstu ale brání obavy ze slabé poptávky, vzhledem k tomu, že se Čína znovu přihlásila k politice nulové tolerance vůči onemocnění covid-19.

Cena severomořské ropy Brent kolem 18:00 SEČ vykazovala růst o 1,6 procenta zhruba na 94,20 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu přidávala 1,6 procenta a obchodovala se kolem 87,25 USD za barel.

Míra inflace ve Spojených státech v říjnu počtvrté po sobě klesla. Překvapivě se snížila až na 7,7 procenta ze zářijových 8,2 procenta. To povzbudilo investory, kteří doufají, že americká centrální banka (Fed) nebude mít důvod zvyšovat úrokové sazby tak razantně jako doposud. To by bylo příznivé pro poptávku po ropě.

"Inflace v USA konečně začala klesat jako kámen a toto je ta nejlepší zpráva, jakou může kdokoli očekávat," uvedl analytik společnosti Avatrade Naeem Aslam.

Čína, která je největším dovozcem ropy na světě, bojuje s nárůstem počtu případů infekce způsobené koronaviru v několika ekonomicky důležitých městech, včetně Pekingu. V Kantonu, považovaném za centrum výroby, úřady nařídily milionům obyvatel, aby se ve středu nechali otestovat na covid-19.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent leden 94,22 92,65 New York - NYMEX WTI prosinec 87,24 85,83