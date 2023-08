Ceny ropy se po krocích Číny na podporu ekonomiky zvyšují

Londýn/New York - Ceny ropy se na začátku nového týdne zvyšují. K růstu jim pomáhá rozhodnutí čínských úřadů podpořit ekonomiku, jejíž růst zpomaluje. Investoři se také obávají dalšího růstu úrokových sazeb ve Spojených státech, což by mohlo snížit poptávku. Trhy kromě toho sledují tropickou bouři Idalia a případné riziko, které tato bouře představuje pro těžbu ropy a plynu v Mexickém zálivu.

Kolem 17:15 SELČ si cena severomořské ropy Brent připisovala 0,3 procenta a prodávala se zhruba za 84,70 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu přidávala 0,6 procenta přibližně na 80,30 dolaru za barel.

Bouře Idalia se podle aktuálních informací blíží ke Kubě a zesiluje. Jejím nejpravděpodobnějším výsledkem by mohly být výpadky v dodávkách elektřiny, které by mohly trvat jeden až dva dny, uvedl analytik firmy IG Tony Sycamore. To by mělo znamenat krátkodobou podporou pro ceny ropy.

Ceny Brentu i WTI minulý týden klesly, a to už druhý týden po sobě. Přispěla k tomu slova šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella, který uvedl, že možná bude nutné ještě zvýšit základní úroky, aby se zpomalila inflace. Ta je podle něj stále příliš vysoká.

Ceny ropy nadále podporují klesající zásoby a snižování dodávek skupinou OPEC+, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem. Analytici v anketě agentury Reuters očekávají, že Saúdská Arábie prodlouží dobrovolné snížení těžby o jeden milion barelů denně až do října, aby trhu poskytla další podporu.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent říjen 84,72 84,48 New York - NYMEX WTI říjen 80,28 79,83