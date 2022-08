Ceny ropy se kvůli obavám o poptávku i nabídku dnes pohybují oběma směry

Londýn - Ceny ropy se dnes pohybují oběma směry. Cena severomořské ropy Brent je nyní kolem 100 USD za barel, když několikrát klesla pod tuto hranici a opět se nad ní vrátila. Vývoj cen ovlivňují obavy z možného snížení těžby ropným kartelem OPEC, zpráva o stavu zásob v USA a obavy z dalšího zpomalení ekonomického růstu, které by mělo negativní dopad na poptávku.

Kolem 19:10 SELČ cena severomořské ropy Brent rostla o 0,5 procenta na 100,73 USD za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu zdražovala o 0,8 procenta na 94,44 dolaru za barel.

Saúdská Arábie naznačila, že Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) by mohla zvážit snížení těžby. Ceny ropy na zprávu reagovaly růstem až na nejvyšší hodnotu za tři týdny.

Později však zdroj z OPEC řekl agentuře Reuters, že případné škrty ze strany organizace a jejích spojenců, tedy skupiny OPEC+, se budou pravděpodobně shodovat s návratem íránské ropy na trh, pokud se Teherán dohodne se západními mocnostmi. OPEC+ již nyní těží o 2,9 milionu barelů denně méně, než je její cíl, upozornil zdroj.

Americký vládní úřad pro energetické informace EIA uvedl, že zásoby ropy se v uplynulém týdnu snížily o 3,3 miliony barelů, zatímco analytici čekali pokles jen o 933.000 barelů. Pokles zásob by byl ještě vyšší, pokud by USA neuvolnily osm milionů barelů ze strategických rezerv. Snížily se i zásoby pohonných hmot a klesla i poptávka po benzinu, což znepokojilo analytiky, podle kterých je to předzvěstí zpomalení ekonomické aktivity.

V USA se blíží vrchol hurikánové sezony, což by mohlo zasáhnout celosvětové dodávky ropy. Nelze také vyloučit výpadky dodávek z Libye a situace v Nigérii nevykazuje známky zlepšení, varoval analytik firmy PVM Stephen Brennock.

Obchodníci budou nyní pečlivě sledovat vyjádření šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella, který v pátek vystoupí na každoroční konferenci centrálních bankéřů v Jackson Hole. Pokud naznačí, že Fed se bude dále snažit zpomalit inflaci zvyšováním úrokových sazeb, mohlo by to vyvolat posílit obavy z dalšího zpomalení ekonomického růstu.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent říjen 100,73 100,22 New York - NYMEX WTI říjen 94,44 93,74