Ceny ropy prudce klesají kvůli jednání Ukrajiny s Ruskem a covidu-19 v Číně

Londýn - Ceny ropy dnes výrazně klesají. Investoři vkládají naděje do diplomatického jednání mezi Ukrajinou a Ruskem o ukončení konfliktu. Trhy také vyděsil prudký nárůst počtu nových nákaz koronavirem v Číně.

Kolem poledne cena severomořské ropy Brent klesala o 3,9 procenta na 108,32 dolaru za barel. Cena lehké americké ropy WTI se snižovala o 4,7 procenta na 104,19 dolaru za barel.

Ceny obou kontraktů prudce rostou od invaze Ruska na Ukrajinu 24. února. Od počátku roku jsou vyšší zhruba o 40 procent.

Vyjednavači Ruska a Ukrajiny dnes opět jednají prostřednictvím videospojení. Po víkendových jednáních poskytli zatím nejoptimističtější hodnocení rozhovorů a naznačili, že by do několika dní mohly přijít pozitivní výsledky.

"Kromě nového jednání mezi Ukrajinou a Ruskem jsou podle mě důvodem pro negativní začátek týdne ropy nová omezení v Číně," uvedl analytik UBS Giovanní Staunovo.

Čína je druhým největším dovozcem ropy na světě a druhým největším konzumentem po Spojených státech. V zemi nyní roste počet nových případů nemoci covid-19 kvůli vysoce přenosné variantě omikron, která se šíří do dalších měst.

Staunovo také uvedl, že tento týden budou investoři pozorně sledovat, jak se bude vyvíjet vývoz ruské ropy. Tento měsíc zatím nebyly toky ropy narušeny. Ruská produkce ropy se podle agentury Reuters navzdory sankcím zatím zvýšila na 11,12 milionu barelů denně. Rusko je přední světový vývozce ropy a ropných produktů. Dohromady dodává přibližně sedm milionů barelů ropy denně, což představuje sedm procent světových dodávek.

Analytička CMC Markets Tina Tengová uvedla, že tento týden by ceny ropy mohly pokračovat v mírném poklesu, protože investoři vstřebávají dopady sankcí vůči Rusku a obě strany naznačují, že by se mohly domluvit na příměří. Investoři také budou tento týden pozorně sledovat zasedání měnového výboru centrální banky USA (Fed). Očekává se, že Fed začne zvyšovat úrokové sazby, což by podpořilo dolar a vytvořilo tlak na pokles cen ropy. Ceny ropy se obvykle pohybují opačným směrem než americký dolar, protože silnější dolar zdražuje komodity pro držitele zahraničních měn.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent květen 108,32 112,67 New York - NYMEX WTI duben 104,19 109,33