Ceny ropy kvůli statistice a obavám z platební neschopnosti USA klesají

Londýn - Ceny ropy dnes prudce klesají a propadly se na nejnižší hodnotu za pět týdnů. Mohou za to obavy, že USA nebudou schopné splácet některé své dluhopisy, slabé ekonomické údaje z Číny a očekávání, že Spojené státy a Evropa tento týden opět zvýší úrokové sazby.

Kolem 18:00 SELČ cena severomořské ropy Brent klesala o 4,2 procenta na 75,96 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu ztrácela 4,5 procenta a obchodovala se kolem 72,29 dolaru za barel.

Americká ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že americké vládě by mohly do měsíce dojít peníze a vláda pravděpodobně nebude schopna splnit všechny platební závazky do začátku června. To přimělo prezidenta Joea Bidena, aby příští týden povolal do Bílého domu čtyři nejvyšší představitele Kongresu. Náklady na pojištění proti platební neschopnosti USA dosáhly nových maxim.

Ceny ropy se dostaly do tlaku také poté, co oficiální údaje o víkendu ukázaly, že výrobní aktivita v Číně v dubnu nečekaně klesla, poprvé od prosince. Čína je největším světovým dovozcem ropy. Podle analytiků na ceny negativně působí také nepříznivý ekonomický výhled v jiných částech světa a nepředvídatelné akce centrálních bank při jejich snaze zpomalit inflaci.

Očekává se, že centrální banka USA (Fed) ve středu zvýší úrokové sazby o dalšího čtvrt procentního bodu. Ve čtvrtek by měla zvýšit sazby rovněž Evropská centrální banka. Vyšší úroky by mohly zpomalit hospodářský růst a snížit poptávku po energiích.

Ropu by mohla podpořit zpráva o týdenním stavu zásob v USA. Podle průzkumu uskutečněného agenturou Reuters zásoby ropy v uplynulém týdnu klesly o zhruba jeden milion barelů. Poprvé od prosince tak zaznamenaly pokles třetí týden za sebou.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent červenec 75,96 79,31 New York - NYMEX WTI červen 72,29 75,66