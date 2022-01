Ceny ropy kvůli obavám o dodávky rostou

Londýn - Ceny ropy dnes posilují. Mohou za to obavy o dodávky na trhy. Analytici však upozorňují, že ceny mohou zbrzdit klesající akcie v USA a možné zvýšení úrokových sazeb ve Spojených státech. Kolem 17:40 SEČ cena severomořské ropy Brent rostla o 1,6 procenta na 87,61 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu zdražovala o 1,7 procenta na 84,72 dolaru za barel.

Ceny ropy minulý týden stouply nejvýše za sedm let. Za celý měsíc by pak mohly vykázat růst o více než deset procent.

Cenu ropy nyní podporují geopolitická rizika související s Ruskem, které je předním producentem ropy a plynu. Severoatlantická aliance (NATO) v pondělí uvedla, že uvádí do pohotovosti své síly a posiluje pozici ve východní Evropě.

Na Blízkém východě v pondělí Spojené arabské emiráty zachytily a zničily dvě rakety odpálené jemenskými šíitskými povstaleckými Húsíi. Útok byl druhým na území SAE od minulého týdne, kdy rakety zasáhly sklad pohonných hmot v Abú Zabí.

Obavy o dodávky vyvolávají také potíže skupiny OPEC+ při zvyšování těžby. Skupině, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu a její spojence v čele s Ruskem, se nedaří dosáhnout plánovaného cíle zvýšení těžby o 400.000 barelů denně.

K růstu ceny přispívá i skutečnost, že zásoby ropy v důležitém americkém překladišti Cushing jsou nyní nejnižší pro toto období od roku 2012, upozornila agentura Reuters.

Ropu by ale mohl zbrzdit výsledek zasedání měnového výboru centrální banky USA (Fed). Očekává se, že Fed by mohl ve středu naznačit zvyšování úrokových sazeb od března a také to, jak rychle bude postupovat v plánech na snížení objemu státních dluhopisů a hypotečního dluhu ve svém držení.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent březen 87,61 86,27 New York - NYMEX WTI březen 84,72 83,31