Ceny ropy a zlata nadále rostou, svět jedná o zákazu dovozu ropy z Ruska

Washington/Tokio - Ceny ropy v Asii dnes pokračovaly v růstu, stejně jako cena zlata, která překročila hranici 2000 dolarů za unci. Asijské akciové trhy se v obavách z války na Ukrajině a z jejího dopadu na světovou ekonomiku propadají, informovala agentura AFP. Americká Sněmovna reprezentantů "zkoumá legislativní možnosti" zákazu dovozu ropy z Ruska, uvedla v neděli předsedkyně komory Nancy Pelosiová. O stejném kroku s USA a Evropou podle agentury Kjódó jedná i japonská vláda.

Cena severomořské ropy Brent se kolem půlnoci SEČ přiblížila hranici 140 dolarů za barel, což je blízko historického maxima 147,50 dolaru z července 2008. Cena ropy poté opět klesla, kolem 3:45 SEČ ropa Brent vykazovala růst skoro devět procent na 128,49 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si ve stejnou dobu připisovala téměř osm procent a prodávala se za více než 124 dolarů za barel, uvedla AFP.

Růst cen přišel podle agentury AP po varování ruského prezidenta Vladimira Putina, že ukrajinská státnost je ohrožena, protože ruské síly útočí na strategická místa.

"Pokud neskončí boje, není na obzoru v podstatě nic, co by mohlo (růst cen ropy) zastavit," uvedla dnes australská centrální banka.

Americká sněmovna pracuje na dalších legislativních možnostech, jak izolovat Rusko od světové ekonomiky, a jednou z variant je i zákaz dovozu ropy a energetických produktů z Ruska do USA, uvedla Pelosiová. "Náš návrh zákona zakáže dovoz ruské ropy a energetických produktů do Spojených států, zruší normální obchodní vztahy s Ruskem a Běloruskem a učiní první krok k tomu, aby byl Rusku odepřen přístup do Světové obchodní organizace (WTO)," napsala Pelosiová v dopise adresovaném demokratům.

Podle Pelosiové hodlá Kongres tento týden v rámci souhrnného vládního zákona o financování schválit žádost administrativy prezidenta Joea Bidena o humanitární, vojenskou a ekonomickou podporu Ukrajiny ve výši deseti miliard dolarů.