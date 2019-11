Ceny pro osobnosti sociálních sítí mají Šulc, Kovy i Votíková

Libčice n.V. (u Prahy) - Ceny pro osobnosti sociálních sítí mají Anna Šulc, Karel Kovář alias Kovy i Barbora Votíková. Výsledky sedmého ročníku ankety Czech Social Awards dnes organizátoři oznámili v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou, celkem vyhlásili vítěze šesti kategorií a k tomu jedné speciální.

Fotogalerie

Kategorii zaměřenou na inspiraci a vliv ovládla youtuberka a blogerka Anna Šulc, v kategorii zaostřené na zábavu získala nejvíce hlasů youtuberka a fotbalistka pražské Slavie Bára Votíková.

V kategorii fair play zvítězil youtuber Karel Kovář alias Kovy, který patří mezi nejvýraznější osobnosti na českých sociálních sítích a nyní vystupuje v televizní show StarDance. "Musím říci, že kdyby tuto cenu vyhrál kdokoli jiný, tak mám úplně stejnou, ne-li větší radost, protože už vím, jaké to je, a můžu vám říci, že jsou na světě i důležitější věci než tyhle," řekl po převzetí ceny Kovy, mimo jiné dvojnásobný držitel ceny pro videoblogera roku.

V kategorii fair play oceňující férovost a transparentnost bodoval Kovy počtvrté v řadě. "Myslím si, že je důležité hrát fair play. Jako příklad bych určil označování spoluprací na sociálních sítích," doplnil youtuber v narážce na případy, kdy osobnosti na sítích dostávají za propagaci firmy, výrobku či služby zaplaceno, což by mělo být u takových příspěvků zřejmé.

Vítězkami v kategorii video talent se staly sestry Nicole a Lucie Ehrenbergerovy, které mají blog A Cup of style. Na něm se věnují například módě, životnímu stylu nebo cestování.

Objevem roku je Jakub Gulab, kterého na instagramu sleduje přes 56.000 uživatelů. Začínal na sociální síti TikTok a nyní se mimo jiné věnuje tvorbě komerčních kampaní.

Mezinárodní přesah sdíleného obsahu byl zásadní pro úspěch v kategorii Go Global. Ocenění získala blogerka, moderátorka a Česká Miss 2011 Jitka Nováčková. Vítězové kategorie Go Global mají možnost zúčastnit se udílení světových Global Social Awards v roce 2020, ceremoniál by se měl uskutečnit stejně jako letos v Praze.

Ve všech kategoriích hlasovali přímo fanoušci prostřednictví internetu. "Celkem přišlo přes 200.000 hlasů s tím, že v kategoriích mohl každý fanoušek dát dva hlasy," dodala zakladatelka Social Awards Michaela Derynková. Výjimkou byla speciální cena za výjimečné působení na sociálních sítích, kterou odborná porota přidělila kuchařce a blogerce Kristíně Nemčkové, vítězce soutěže MasterChef Česko 2019.