Praha - Ceny pohonných hmot v ČR od minulého týdne opět vzrostly. Benzin Natural 95 zdražil o devět haléřů na průměrných 33,48 Kč/l, nafta pak o deset haléřů na 32,60 Kč/l. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje. Nejdražší pohonné hmoty zůstávají v Praze. Analytici očekávají, že ceny pohonných hmot budou růst i nadále.

Praha je jediným regionem ČR, kde je průměrná cena benzinu nad 34 korunami. Čerpací stanice v hlavním městě nabízejí Natural 95 v průměru za 34,44 Kč/l. Litr nafty stojí v metropoli průměrně 33,62 Kč. Průměrná cena nafty se nad 33 korun dostala už jenom na Vysočině.

Nejméně zaplatí řidiči za benzin v Královéhradeckém kraji, kde průměrně stojí 32,98 Kč/l. Nafta se prodává nejlevněji rovněž v Královéhradeckém a také Ústeckém kraji, a to shodně za průměrných 32,11 Kč/l.

Analytici očekávají, že ceny pohonných hmot se zvýší v příštím týdnu zhruba o deset až 15 haléřů za litr. "Český trh totiž ještě plně nezohlednil zdražení ropy na světových trzích z konce srpna. Zdražování pohonných hmot do určité míry tlumí posilující koruna vůči dolaru. Nutno však říci, že to bylo posílení z více než ročních minim koruny v porovnání s americkou měnou," uvedl analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Podle něj se do zvýšených cen promítají také zvýšené marže ve zpracovatelsko-dodavatelském řetězci.

"Současné ceny ropy odpovídají úrovni z letošního července. Podobně se vyvíjí i kurz koruny vůči dolaru. Z těchto parametrů lze usuzovat, že výrazné tlaky na další růst cen budou postupně slábnout. Pumpaři se však kvůli drahému předzásobení budou snažit udržovat vysokou cenovou hladinu benzinu i nafty," doplnil analytik BH Securities Štěpán Křeček.

Ceny benzinu i nafty v Česku v posledních měsících kolísaly. Na začátku června se průměrná cena benzinu přiblížila k 33,50 koruny za litr a u nafty přesáhla 32,60 koruny, což bylo nejvíce od prosince 2014. Poté ceny zhruba o tři desítky haléřů klesly, ale před polovinou července se vrátily na rekordní červnové hodnoty. Od té doby opakovaně klesaly a stoupaly.

Průměrná cena pohonných hmot v ČR k 5. září (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 33,48 32,60 Praha 34,44 33,62 Jihočeský 33,04 32,13 Jihomoravský 33,68 32,92 Karlovarský 33,33 32,26 Královéhradecký 32,98 32,11 Liberecký 33,29 32,33 Moravskoslezský 33,30 32,57 Olomoucký 33,83 32,90 Pardubický 33,23 32,32 Plzeňský 33,54 32,62 Středočeský 33,80 32,88 Ústecký 33,15 32,11 Vysočina 33,76 33,11 Zlínský 33,33 32,53

Zdroj: CCS