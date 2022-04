Ceny pohonných hmot v Česku od minulého týdne znovu klesly

Praha - Ceny pohonných hmot u čerpacích stanic v Česku od minulého týdne znovu klesly, tentokrát ale pomalejších tempem. Benzin Natural 95 zlevnil o 30 haléřů na průměrných 42,40 koruny za litr. Nafta se prodává průměrně za 44,67 koruny za litr, před týdnem byla o 43 haléřů dražší. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Navzdory zlevnění jsou ale paliva stále výrazně dražší než před rokem. Tehdy platili motoristé za litr benzinu o 10,93 koruny méně, nafta byla levnější o 15,15 koruny.

Ceny benzinu i nafty vystoupaly kolem 10. března na rekordní maxima v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, po kterém výrazně zdražila ropa a zároveň oslabila koruna vůči dolaru. Litr Naturalu 95 stál v průměru až víc než 47 korun, průměrná cena dieselu přesáhla 49,50 Kč/l. V dalším období ceny převážně klesaly.

Nejlevnější paliva nyní natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 41,65 Kč a litr nafty za 43,90 Kč. Naopak nejdražší jsou čerpací stanice v Praze. Litr benzinu u nich stojí průměrně 43,12 Kč. Nafta se v hlavním městě tankuje průměrně za 45,39 Kč/l.

Vláda minulý týden v reakci na prudký nárůst cen pohonných hmot schválila návrh novely zákona o dočasném snížení spotřební daně na naftu a benzin o 1,5 koruny na litr. Opatření by mělo platit od začátku června do konce září, u nafty ministerstvo financí zvažuje zavést snížení trvale. Legislativní změnu musí ještě schválit Parlament. Na čerpacích stanicích by se mohly ceny podle ministerstva financí snížit až o 1,8 koruny na litr. Z litru benzinu se nyní odvádí daň 12,84 koruny a u nafty 9,95 koruny.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 20. dubnu 2022 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 42,40 44,67 Praha 43,12 45,39 Středočeský 42,88 45,03 Jihočeský 41,65 43,90 Plzeňský 41,93 44,35 Karlovarský 42,22 44,30 Ústecký 42,23 44,28 Liberecký 42,84 44,93 Královéhradecký 42,35 44,66 Pardubický 42,41 44,66 Vysočina 42,48 44,97 Jihomoravský 42,57 44,87 Olomoucký 42,52 45,03 Zlínský 42,20 44,47 Moravskoslezský 42,24 44,49

Zdroj: CCS