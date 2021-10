Ceny plynu v Evropě klesají kvůli vyhlídkám na vyšší dodávky z Ruska

Londýn/Amsterodam - Ceny zemního plynu i elektřiny v Evropě dnes klesají kvůli vyhlídkám na zvýšení dodávek plynu z Ruska v příštím měsíci. Informuje o tom agentura Bloomberg. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v listopadu vykazovala kolem 11:00 SELČ pokles o téměř devět procent na 79,3 eura (zhruba 2000 Kč) za megawatthodinu. Ukazují to data pro obchodní uzel Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je určující pro ceny na evropském trhu.

Ruský prezident Vladimir Putin ve středu nařídil ruské plynárenské společnosti Gazprom, aby zvýšila dodávky do Evropy poté, co naplní domácí podzemní zásobníky. Podle šéfa Gazpromu Alexeje Millera by plnění domácích zásobníků mohlo být hotovo do 8. listopadu.

Agentura Bloomberg upozorňuje, že nejde o první případ, kdy Putin svými slovy pomohl zmírnit letošní růst cen plynu v Evropě. Podle zdrojů agentury Bloomberg usiluje Moskva o to, aby se ceny zemního plynu v Evropě v dlouhodobém horizontu snížily přibližně o 60 procent. Obává se totiž, že dlouhodobější růst cen by zničil poptávku po plynu od společnosti Gazprom.

Rusko v poslední době čelilo obviněním, že záměrně odmítá zvyšovat dodávky plynu na evropský trh, aby si zajistilo rychlý souhlas se spuštěním plynovodu Nord Stream 2, který má po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa. Moskva však taková obvinění odmítá.

Analytik Tom Marzec-Manser ze společnosti ICIS uvedl, že Putinova středeční slova by mohla být reakcí na úterní prohlášení německého ministerstva hospodářství, podle kterého udělení povolení pro provoz plynovodu Nord Stream 2 neohrozí bezpečnost dodávek plynu do Evropské unie. "Přibližuje to nový plynovod o jeden krok ke spuštění provozu," upozornil. "Stále však nevíme, jak moc by se dodávky v reakci na Putinovy instrukce mohly od 8. listopadu zvýšit," dodal.