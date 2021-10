Ceny plynu pro evropský trh citelně klesly, megawatthodina je za 100 eur

Amsterodam/Moskva - Ceny zemního plynu pro evropský trh se stabilizovaly, kontrakt s dodáním v listopadu se dnes prodává zhruba za 100 eur (2540 Kč) za megawatthodinu (MWh). Ukazují to data pro virtuální obchodní uzel Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je určující pro ceny na evropském trhu. Ceny začaly klesat už ve středu odpoledne, kdy ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že Rusko je připraveno dodávky zemního plynu do Evropy zvýšit.

Krátce před polednem se zemní plyn s dodáním v listopadu prodával zhruba za 102 eur, dopoledne ale jeho cena klesla až zhruba na 82 eur/MWh. Ve středu plyn v jednu chvíli zdražil až o 40 procent a poprvé překonal 160 eur. Před rokem činila jeho velkoobchodní cena asi 15 eur za megawatthodinu.

"Zdá se, že ty komentáře (prezidenta) Vladimira Putina trhu poskytly určitou vzpruhu," poznamenali analytici banky ING. Putin ve středu odpoledne na jednání vlády přenášeném televizí nabídnul zvýšit dodávky ruského plynu do Evropy, a pomoci tak stabilizovat trh. "To ale může být podmíněno rychlým schválením Nord Streamu 2," poznamenali analytici ING. Plynovod Nord Stream 2 bude přivádět plyn z Ruska po dně Baltského moře do Německa, jeho kapacita činí 55 miliard metrů krychlových ročně.

Plynovod Nord Stream 2 byl dokončen v září, ještě ale od německých úřadů potřebuje povolení k provozu. To se očekává až za několik měsíců. Od roku 2011 je v provozu plynovod Nord Stream 1, který vede paralelně a který má stejnou kapacitu, tedy 55 miliard metrů krychlových ročně.

V souvislosti s výrazným cenovým kolísáním se objevily dohady, že Rusko má na prudkém růstu cen plynu zájem, protože by tím ospravedlnilo rychlejší zprovoznění plynovodu Nord Stream 2. Proti tomuto projektu se totiž stavějí Spojené státy i některé evropské země, podle nichž se tím v zásobování plynem jen zvýší závislost Evropy na Rusku. Moskva také obvinění opakovaně odmítla.

Stejně jako v Evropě se zvyšují i ceny plynu pro asijský trh, kde patří k největším odběratelům Čína, Jižní Korea a Japonsko. Například Japonsko je na dovozu plynu závislé, dováží ho teď především z USA. Většina tankerů se zkapalněným zemním plynem (LNG) směřuje hlavně do Asie, protože asijské země jsou ochotny platit víc. Obchodníci ale podle agentury Reuters upozorňují, že do Evropy teď proudí zkapalněného plynu více než v minulých dnech, což může k poklesu cen také přispět.

Analytici podle serveru CNBC upozorňují, že Evropa je teď u zásobování plynem zcela závislá na libovůli Ruska. Přesně, jak už dříve tvrdily Spojené státy, že se tak stane. Moskva se ale brání, že Evropská unie se do této situace dostala sama, a to chybným rozhodnutím začít rušit dlouhodobé smlouvy a nahrazovat je krátkodobými kontrakty, kde ceny mnohem více kolísají. Putin ve středu řekl, že je připraven jednat o nových dlouhodobých smlouvách na dodávku plynu do EU.