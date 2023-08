Ceny paliv v ČR dál značně rostou, nafta zdražila za týden o skoro 2 koruny

Praha - Paliva v Česku dál značně zdražují, nafta dokonce za poslední týden o téměř dvě koruny. Nejprodávanější benzin Natural 95 za uplynulý týden zdražil v průměru o 59 haléřů na 39,24 koruny za litr a nafta o 1,79 koruny na 36,71 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Paliva postupně zdražují zhruba od konce května. Zdražování nafty výrazně zrychlilo minulý týden, když byla od 1. srpna zvýšena spotřební daň. Podle analytiků bude zdražování paliv pokračovat i v následujících dnech.

Od začátku srpna se spotřební daň z nafty zvedla o 1,50 koruny na litr. Daň se tak vrátila na úroveň platnou do loňského června, kdy vláda prosadila její snížení kvůli tehdejším vysokým cenám, aby hlavně ulevila dopravcům. Od té doby cena nafty stoupá týdně o koruny, zatímco běžně se ceny paliv mění za týden většinou maximálně v řádu desítek haléřů.

Do cen pohonných hmot se podle analytika Purple Trading Petra Lajska v posledních dnech promítly hned tři negativní faktory najednou. "Výrazně začala oslabovat česká koruna, která prodraží dovoz ropy i pohonných hmot. Již šest týdnů navíc roste na trhu cena ropy, což se postupně promítlo i do cen pohonných hmot na burze v Rotterdamu. Například ceny nafty tam během července vzrostly o několik desítek procent. Do třetice navíc nastalo na začátku srpna zvýšení spotřební daně u nafty, které zvýší průměrnou cenu na litr o 1,80 Kč," uvedl Lajsek. Analytik XTB Jiří Tyleček připomněl také vliv zvýšených marží obchodníků, přestože začaly začátkem srpna klesat. "Nicméně korekce zatím nedosahuje ani čtvrtiny výrazného červencového nárůstu," podotkl.

Výhled na další dny přitom není podle analytiků příznivý. "Výraznějším tempem by stále měly růst ceny nafty. V polovině měsíce by se průměrná cena mohla přiblížit 37korunové úrovni. Trh je zatím nastaven také na zdražování benzinu, i když pomalejším tempem. V průběhu dalších týdnů však očekávám prolomení hranice průměrných 40 korun za litr," řekl Tyleček. Další zdražování očekává i Lajsek. Vyšší tempo růstu předpokládá u nafty, jejíž cena by podle něj mohla stoupnout až na 38 korun za litr. U benzinu rovněž očekává, že bude atakovat průměrnou cenu kolem 40 korun za litr. V delším časovém horizontu však vzhledem k situaci na trhu s ropou nevylučuje i výraznější růst cen.

Navzdory prudkému růstu u nafty i předchozímu zvyšování cen benzinu i nafty od května jsou však ceny pohonných hmot v Česku nyní stále výrazně nižší než loni ve stejnou dobu. Podle údajů CCS je teď benzin o 3,14 koruny na litru levnější než před rokem, a za naftu motoristé platí dokonce o zhruba sedm korun méně než loni. Ceny loni skokově stoupaly po zahájení útoku ruské armády na Ukrajinu na konci února 2022.

Nejdražší jsou dlouhodobě pohonné hmoty v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 40,35 koruny a nafta 37,83 koruny. Nejlevněji benzin nadále natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 38,73 koruny. Nafta je nyní nejlevnější v Jihočeském kraji, kde litr prodávají za 36,29 koruny.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 9. srpnu 2023 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 39,24 36,71 Praha 40,35 37,83 Středočeský 39,48 37,02 Jihočeský 38,76 36,29 Plzeňský 39,25 36,88 Karlovarský 39,06 36,48 Ústecký 38,73 36,49 Liberecký 39,03 36,49 Královéhradecký 38,97 36,31 Pardubický 39,16 36,38 Vysočina 39,35 36,88 Jihomoravský 39,44 36,95 Olomoucký 39,48 36,97 Zlínský 39,12 36,30 Moravskoslezský 39,20 36,63

Zdroj: CCS