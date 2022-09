Ceny paliv v Česku klesají, benzin je nejlevnější od začátku války

Praha - Benzin je v Česku nejlevnější od začátku ruské invaze na Ukrajinu, v průměru stojí 37,56 koruny za litr. Zlevňuje také nafta. Její průměrná cena 43,01 koruny za litr je nejnižší za posledních pět týdnů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Pohonné hmoty v Česku zlevňují zhruba od začátku července, s výjimkou konce prázdnin.

Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 zlevnil za poslední týden o téměř 80 haléřů. Průměrná cena nafty klesla za stejnou dobu o 96 haléřů. I tak je ale benzin o zhruba 3,50 koruny dražší než před rokem. Za diesel platili motoristé koncem loňského září o 11 korun méně než v současnosti.

Nejlevnější paliva tankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 36,83 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 42,17 koruny.

Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 38,12 koruny. Naftu tankují motoristé v metropoli za 43,65 koruny za litr.

Srpnové kontroly marží prodejců pohonných hmot ukázaly výrazný pokles u nafty, kde se marže přiblížila loňskému celoročnímu průměru a činí 3,60 koruny za litr, uvedlo minulý týden ministerstvo financí. U nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se marže prodejců minulý měsíc také snížily, pokles ale nebyl tak výrazný a nynějších 4,80 koruny za litr je stále vysoko nad loňskými hodnotami.

Vedle kontroly marží vláda v důsledku zdražování paliv, jejichž ceny začaly růst na přelomu února a března po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, přijala i další opatření. Rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun. Od začátku června na čtyři měsíce snížila o 1,50 koruny na litr spotřební daň z benzinu a nafty, u dieselu toto snížení prodloužila do konce příštího roku.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 28. září 2022 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 37,56 43,01 Praha 38,12 43,65 Středočeský 37,84 43,42 Jihočeský 36,83 42,17 Plzeňský 37,96 43,17 Karlovarský 37,35 42,96 Ústecký 37,25 42,60 Liberecký 37,50 43,08 Královéhradecký 37,35 42,84 Pardubický 37,46 42,95 Vysočina 38,05 43,23 Jihomoravský 37,84 43,24 Olomoucký 37,92 43,40 Zlínský 36,96 42,52 Moravskoslezský 37,41 42,92