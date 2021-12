Ceny paliv v Česku dál klesají, jsou nejnižší od poloviny října

Praha - Pohonné hmoty v uplynulém týdnu v Česku opět zlevnily. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 klesla od minulé středy o 23 haléřů na 36,03 koruny za litr a cena nafty o 21 haléřů na 35,06 koruny. Paliva jsou tak nejlevnější zhruba od poloviny letošního října. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda uvádí, že ceny pohonných hmot ještě klesnou, v příštím roce by ale opět mohly zdražovat, a to až na 40 korun za litr.

"Cena ropy Brent se včera poprvé za více než měsíc vrátila nad úroveň 80 dolarů (1760 Kč) za barel. Pohonné hmoty v ČR však již několik týdnu zlevňují, a ještě zlevňovat budou. V příštím týdnu o 15 až 20 haléřů na litr," řekl Kovanda. V první polovině ledna však podle něj tempo zlevňování bude postupně slábnout ruku v ruce s tím, jak vyprchá efekt posílení koruny vůči dolaru.

Existuje ale podle něj i značné riziko, že v roce 2022 ceny pohonných hmot v ČR vystoupají na svoji historicky rekordní úroveň. "Jak benzín, tak nafta by se poprvé v historii mohly průměrně prodávat za ceny na úrovni 40 korun za litr či i mírně vyšší," uvedl Kovanda. Nutné bude podle něj počítat s citelným růstem globální poptávky po ropě, který bude stále citelněji v nerovnováze s nabídkou.

Při ceně ropy Brent trvaleji na úrovni 110 dolarů (2400 Kč) za barel a při kurzu koruny k dolaru na hodnotě 22,25 se korunová cena barelu ropy dostane do pásma 2400 až 2500 korun. "Tedy výše než v roce 2012, kdy se v ČR ceny pohonných hmot v ČR v průměru blížily 40 korunám za litr, tedy byly historicky nejdražší," dodal Kovanda.

Ceny benzinu i nafty po většinu letošního roku postupně rostly. Na nejvyšší úroveň se dostaly přibližně v polovině listopadu, kdy Natural 95 stál v průměru 37,20 koruny za litr a nafta 36,09 koruny. U nafty šlo o nejvyšší cenu od října roku 2014, a u benzinu dokonce od října 2012. Nyní je benzin navzdory zlevňování v posledních týdnech stále o 7,88 koruny dražší než ve stejnou dobu loni a nafta je meziročně dražší o 7,45 koruny.

Nejlevněji nyní benzin natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde stojí litr v průměru 35,42 koruny. Nafta je nejlevnější v Karlovarském kraji, a to litr za 34,37 koruny. Naopak nejdražší jsou nadále paliva v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 37,25 koruny a litr nafty 36,24 koruny.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR ke 29. prosinci (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 36,03 35,06 Praha 37,25 36,24 Středočeský 36,55 35,50 Jihočeský 35,42 34,43 Plzeňský 35,73 34,88 Karlovarský 35,62 34,37 Ústecký 35,50 34,66 Liberecký 36,08 35,06 Královéhradecký 35,72 34,79 Pardubický 35,73 34,84 Vysočina 36,35 35,46 Jihomoravský 36,28 35,34 Olomoucký 36,47 35,50 Zlínský 35,87 34,82 Moravskoslezský 35,87 34,89

Zdroj: CCS