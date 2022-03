Ceny paliv od minulého týdne klesly přibližně o 1,5 koruny na litr

Praha - Ceny pohonných hmot v Česku od minulého týdne klesly. Benzin Natural 95 zlevnil o 1,51 koruny na průměrných 45,13 Kč/l, nafta o 1,34 koruny na 47,69 Kč/l. Benzin zlevňuje nepřetržitě od soboty, cena dieselu začala klesat v pondělí. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Ministerstvo financí do dnešních 12:00 požaduje od čerpacích stanic kompletní hlášení o průměrných prodejních cenách paliv od 15. února do 15. března včetně. Zjišťování výše marží čerpacích stanic je jedním z nástrojů vlády proti rekordním cenám pohonných hmot, které se začaly zvyšovat po ruské invazi na Ukrajinu 24. února.

Nejlevnější benzin nyní natankují řidiči v Karlovarském kraji, litr je tam v průměru za 44,65 Kč. Za naftu se platí nejméně v Ústeckém kraji, a to průměrně 47,18 Kč/l. Naopak nejdražší paliva nabízejí čerpací stanice v Praze. Litr benzinu je v hlavním městě v průměru za 45,96 Kč, litr nafty pak za 48,55 Kč.