Ceny na filmové škole dostanou herec Trojan či chorvatský režisér Grlič

Praha - Výroční cenu Asociace českých filmových klubů (AFČK) převezmou na Letní filmové škole herec Ivan Trojan, slovenský režisér Miloslav Luther a chorvatský režisér a absolvent pražské FAMU Rajko Grlič. Novinářům to dnes řekli pořadatelé filmového festivalu, jehož 49. ročník se v Uherském Hradišti uskuteční od 28. července do 3. srpna. Festival zahájí nový film Bod obnovy, který do kin přijde v září. Festival promítne filmy scenáristy Jana Procházky nebo španělského režiséra Pedra Almodóvara.

"Přesně po 60 letech od premiéry legendární Ikarie XB1 se česká kinematografie opět dočkala výpravné sci-fi s originálním a silným nápadem," uvedl dramaturg Jaroslav Sedláček. Příběh filmu je zasazen do roku 2041, kdy lidstvo vyžívá velmi vyspělé technologie a ústava všem občanům garantuje právo na "jeden celý život". Po nepřirozené smrti tak může být člověk obnoven ze své digitální zálohy; každý člověk si musí ale svůj bod obnovy pravidelně zálohovat.

Zdánlivě dokonalý systém však může v rukou nezodpovědných lidí způsobit fatální kroky. Film režíroval Robert Hloz a hrají v něm Andrea Mohylová, Jan Vlasák, Matěj Hádek či Václav Neužil.

"Ivan Trojan je se sedmi Českými lvy, ale především s neuvěřitelně pestrou plejádou postav, které ztvárnil, jednou z největších hereckých osobností, které máme," řekla programová ředitelka festivalu Iva Hejlíčková. Cenu asociace dostane i slovenský režisér a scenárista Miloslav Luther, který podle ní obohatil československou filmovou tvorbu o uznávané adaptace literárních děl, v nichž na pozadí rozmanitých historických reálií zkoumá věčný boj člověka s mocí.

Retrospektivu věnuje Letní filmová škola (LFŠ) režisérovi klasické hollywoodské éry Howardu Hawksovi. Ve Filmové čítance se představí italský neorealismus, který namísto krásy obrazů volal ve 40. a 50. letech 20. století po návratu ke kráse světa, pravdě věcí, realitě. Prostor dostanou především snímky, které natočili Vittorio De Sica a Roberto Rossellini. Sekci Ikona letos věnují pořadatelé režisérovi Pedru Almodóvarovi. Chybět opět nebude ani sekce Východní přísliby, která nabízí filmové novinky z východní Evropy. V bloku Česko/Slovensko je připravená retrospektiva scenáristy Jana Procházky.

Ředitelka festivalu a předsedkyně pořádající Asociace českých filmových klubů Radana Korená dnes uvedla, že rozpočet letošního ročníku akce je přibližně 25 milionů korun, o 1,5 milionu víc než před rokem. Loni na LFŠ zavítalo kolem 4600 akreditovaných návštěvníků. V balíčcích se prodalo dalších 2120 vstupenek.

K programu LFŠ patří rovněž další výstava připravená Českou tiskovou kanceláří (ČTK), která je jedním z hlavních mediálních partnerů festivalu. Nová venkovní putovní výstava se jmenuje Prezidentské okamžiky. ČTK na ni ze svého archivu vybrala přes 100 snímků zachycujících 12 československých a českých prezidentů nejen v oficiálních situacích, ale i v méně formálních okamžicích. Na LFŠ také ukáže svou tvorbu jihomoravský fotoreportér Václav Šálek.