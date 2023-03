Ceny hudebních kritiků Apollo 2022 udělí porota v pražském klubu Bike Jesus

Praha - Ceny české hudební kritiky Apollo 2022 za album a singl roku porota hudebních publicistů a dramaturgů udělí 12. dubna v pražském klubu Bike Jesus. Během večera vystoupí dva z nominovaných - hudebník Lazer Viking a zpěvačka a klávesistka Marie Kieslowski. Kytarista a producent Lazer Viking je nominovaný v obou kategoriích za album Tunnel Vision i singl Gibber Gabber. ČTK o tom za organizátory informoval Pavel Kučera.

V nominacích na album roku jsou dále skupiny 58G, Cold Cold Nights, Dunaj a Tamara a hudebníci Ondřej Galuška a Tomáš Niesner. Za singl roku mohou být vedle Lazera Vikinga oceněni rappeři Calin a Smack, Martin Kyšperský a Aleš Pilgr ze skupiny Květy, digitální písničkář Mat213 a zpěvačky Anna Vaverková a Marie Kieslowski. O vítězích rozhodne desetičlenná porota.

Jihlavská skupina 58G byla nominována za album City Park, které se loni na čas objevilo v čele žebříčku prodeje fyzických nosičů i streamování, Cold Cold Nights za své druhé řadové album Ten Years Later. Nominovaná legenda brněnské alternativní scény 90. let Dunaj loni přišla s novým studiovým albem Za vodou, skupina Tamara s debutem Anderson. Hudebník Tomáš Niesner na albu Bečvou odkazuje k otravě řeky toxickými látkami, Ondřej Galuška známý ze skupiny Eggnoise vydal sólové album Stručný úvod do filosofie marnosti.

Singlem roku se může stát skladba Roztomilá holka písničkářky Anny Vaverkové, Hannah Montana (Calin), Další rok (Smack) nebo 7teen od Matěje Čecha vystupujícího pod hlavičkou projektu Mat213. Marie Kieslowski známá z dua Kieslowski nebo kapely Zvíře jménem Podzim zaujala porotu singlem Je všechno dobrý? a Martin Kyšperský a Aleš Pilgr skladbou Basketbal.

Kytarista Tomáš Niesner se svým albem Bečvou letos zvítězil v kategorii Deska roku hudebních cen Vinyla. Digitální písničkář Mat213 získal ve stejné soutěži ocenění Objev roku. Slavnostní vyhlášení cen Vinyla se uskutečnilo 22. února v pražském Lucerna Music Baru.

Vítěz ceny hudebních kritiků Apollo v kategorie Album roku 2022 získá sošku od Maxima Velčovského a Jana Jaroše a šek na 20.000 korun. Vítěz kategorie Singl roku získá šek na 10.000 korun. Ceny hudební kritiky Apollo v loňském roce získaly Annet X za album Až budu velká, chci být Aneta Charitonová, rapperka Hellwana za singl Das Leben a skupina Bert & Friends v kategorii Inovace v hudbě. Ocenění organizátoři rozdali v pražském klubu Distrikt7.