Ceny energií pro spotřebitele by mohly dál klesat, očekávají analytici

Praha - Ceny energií pro odběratele by mohly podle současných očekávání analytiků v příštích týdnech zřejmě dál klesat. Výraznější vliv by na to zatím neměly mít ani současné výkyvy na velkoobchodním trhu, především velcí dodavatelé totiž tvoří ceny podle dlouhodobého vývoje na trhu, který je od začátku roku příznivý. Vyplývá to z komentářů analytiků pro ČTK. Nové tarify pod vládou stanovenými limity začali dodavatelé v ČR nabízet od začátku roku, v posledních týdnech někteří z nich opět představují nové nabídky.

Soutěž mezi dodavateli energií, která tlačí ceny dolů, by měla podle analytika společnosti ENA a výkonného ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) Jiřího Gavora pokračovat i v následujících týdnech. A to i přes poslední růst cen plynu na velkoobchodním trhu. "Dodavatelé totiž netvoří ceny pro maloodběr na základě okamžitých výkyvů na krátkodobém trhu. Rozhodující je dlouhodobý vývoj ceny dodávky na příští rok, a ten je už od počátku tohoto roku velmi příznivý," vysvětlil Gavor. Podle něj lze už nyní najít na trhu nabídky velmi hluboko pod vládním cenovým stropem, zároveň však očekává, že mnozí dodavatelé výhodnější nabídky ještě připravují.

Podle energetického experta Jana Szabó ze společnosti bezDodavatele domácnosti stále platí za energie výrazně více, než by mohly. Upozornil, že ceny energií pro spotřebitele budou vždy se zpožděním kopírovat tržní situaci. Aktuální snížení cen přitom přisuzuje spíše společenské poptávce u větších dodavatelů, zatímco pro menší dodavatele je situace po krizi stále složitá. "Nebude tedy takový tlak na další snižování fixovaných cen v nejbližších letech. I proto si myslím, že je spíš chvíle přejít spotové ceny než fixovat. Když fixovat, tak na co nejkratší období," tvrdí Szabó. V následujících měsících pak očekává, že ceny plynu a elektřiny budou vzájemně korelovat.

Také analytik Capitalinked.com Radim Dohnal v dalších týdnech očekává, že zákazníci by se mohli dočkat dalšího zlevňování energií. "Ceníky pro maloobchod čekám dále výhodnější než před létem," uvedl Dohnal. I proto nadále doporučuje spíše měsíční nákupy s předem definovanou marží obchodníka. Trochu odlišný vývoj by naopak podle Dohnala měly nabrat ceny na velkoobchodním trhu, kde čeká spíše stabilizaci cen. "V tomto roce poklesy jsou zřejmě minulost," dodal.

Podle analytika XTB Jiřího Tylečka z analýzy trhu vyplývá, že se ceny nacházejí v blízkosti letošních minim pro spotřebitele. "Je možné, že se ještě dočkáme určitého snížení cen, ale bude záviset na situaci na velkoobchodním trhu," řekl. V příštím roce očekává podobné velkoobchodní ceny jako letos, možná i mírně nižší. I proto zatím spíše nedoporučuje fixaci cen na déle než rok. Vyšší potenciál pro zlevňování vzhledem k vysokým evropským zásobám vidí u plynu.

"V následujících týdnech mohou přijít ještě atraktivnější nabídky," míní analytik Purple Trading Petr Lajsek. Očekává, že s postupným přibližováním topné sezony poroste zájem o fixované produkty dodavatelů. V takovém případě je podle něj aktuálně vhodná fixace cen na kratší dobu, například na jeden rok. Hodně ale podle něj záleží na charakteru spotřeby a očekávání odběratele. Vzhledem k případné nejistotě na trhu, která by mohla zavládnout přes zimu, by se Lajsek spíše vyhýbal tarifům, u kterých se může cena měnit třeba měsíčně.

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh začala v posledních týdnech výrazně růst. V pondělí se dostala nad 42 eur (1008 Kč) za megawatthodinu (MWh), a proti závěrečné hodnotě z pátku vykazovala nárůst asi o 15 procent. Na vině jsou podle analytiků přetrvávající obavy z dopadů stávek v Austrálii, zároveň by však podle nich nemělo jít o dlouhodobý stav.