Ceny elektřiny trhají rekordy

Skokové růsty na energetických burzách tvrdě dopadají na spotřebitele v Německu. Dění v největší unijní ekonomice logicky znepokojuje i ostatní státy, zejména ty sousední, mezi něž patří Česká republika.

Spolková republika hlásí tak drahou elektrickou energii jako nikdy dříve. Analytici mají jasno: mohou za to stoupající ceny fosilních paliv a emisních povolenek, stejně jako slabé výkony větrných parků v Evropě. Což je ostatně jedna z Achillových pat při přechodu na obnovitelné zdroje, připomínají experti.

V polovině minulého týdne se německý směrodatný termínovaný kontrakt pro dodávky elektřiny v roce 2022 na burze v Lipsku (EEX) dostal nad hranici 160 eur za megawatthodinu. V přepočtu jde o 16 eurocentů za kilowatthodinu, což je zhruba o 300 více než loni na podzim.

K tomuto ukazateli se přidružují další náklady, které zatíží firmy a další konečné odběratele. “Má to co dělat s jevem, jenž souvisí s drahými fosilními palivy a z nich vyráběnými pohonnými hmotami. Další zátěží jsou vysoké ceny emisních povolenek pro únik CO2,” říká pro spiegel.de Hanns Koenig, tržní expert poradenské společnosti Aurora Energy Research.

To vše se propisuje do ceny energie pro spotřebitele. Domácnosti musí nyní dávat na kilowatthodinu v průměru skoro 35 eurocentů, uvádí index spotřebitelských cen na portálu Verivox. To je o 22 procenta výše než v prosinci 2021. Pro průměrnou domácnost se spotřebou kolem čtyř tisíc kilowatthodin za rok jde o zdražení o přibližně 250 eur.

A stoupající tendence není očividně u konce, spíše naopak. Verivox píše, že minimálně 260 dodavatelů energií zvedne ceny v lednu. Průměrné přihození má dělat 7,1 procenta.

Nedostatek elektřiny vyrobené z větru, stejně jako absence slunečního svitu pro potřeby solárních zařízení vedla mezitím ke zvýšené poptávce po uhlí. Některé odhady uvádějí, že elektrárny na černé a hnědé uhlí dodávají v současnosti do systému více než “zelené” zdroje dohromady. Přitom ani ceny uhlí nejsou právě nízké a pohybují se vysoko nad dlouhodobým stavem. “Ale i tak jsou uhelné provozy a jejich produkce pořád levnější než výroba z plynových elektráren,” uzavírá spiegel.de.