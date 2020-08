Ceny dovolených jsou podle CK na úrovni loňského roku

Praha - Ceny dovolených jsou podle zástupců cestovních kanceláří na úrovni loňského roku. Například podle marketingového ředitele CK Alexandria Petra Šatného letošní ceny zájezdů kopírují ty loňské. Ceny dovolených se letos nezvedly ani podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové. Vyplývá to ze zjištění ČTK.

Zástupci CK tak reagovali na čtvrteční informace Českého statistického úřadu, že inflace v červenci zrychlila z červnových 3,3 na 3,4 procenta, přičemž meziměsíční vývoj ovlivnilo podle statistiků především zvýšení sezonních cen dovolených s komplexními službami o více než 23 procent.

Podle jednatele CK Travel Family Ivana Lackoviče jde o ´optický klam´. "V červnu se zájezdy prodávaly za mimosezonní ceny, prodejci k nim kvůli oživení cestování po nouzovém stavu přidali slevy navíc," řekl dnes ČTK.

"Měsíční srovnání cen v červnu a červenci může budit dojem, že cena zájezdů rostla, ale není tomu tak," dodal Lackovič. V červnu se podle něj pobyty prodávají s mimosezonní vyšší slevou než v hlavní sezoně, kterou je červenec a srpen. V červnu podle něj kvůli šířícímu se koronaviru a nejasným podmínkám pro cestování do zahraničí cestovní kanceláře zaznamenaly minimální prodeje.

Lidé podle Lackoviče s nákupem dovolené čekali do poslední chvíle. Cestovní kanceláře se tak rozhodly podpořit prodej přidáním k mimosezonním cenám další slevy. "Tato sezona je kvůli pandemii z pohledu srovnávání a vývoje celá pokřivená a je potřeba jednotlivá čísla brát s rezervou a v kontextu dění, myšleno hlavně opatření, která výrazně omezila možnosti cestování a samotné prodeje zájezdů," dodal Lackovič.

Z důvodu zamezení šíření nového typu koronaviru vláda od 14. března zakázala cesty do 15 zemí světa, od 16. března začal platit zákaz vycestování kamkoliv do zahraničí. Nouzový stav v ČR platil do 17. května. Do většiny evropských zemí mohli Češi začít cestovat od 15. června.