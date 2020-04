Praha - Ceny bytů ve velkých městech Česka do konce března stále rostly, opatření "byty jsou v Praze s průměrnou cenou 98.823 korun za metr čtvereční, nejlevnější v Ústí nad Labem (21.179 Kč/m2). Meziročně vzrostly ceny nejvíce v Ostravě (o 26,6 procenta), nejméně v Českých Budějovicích (o deset procent). Vyplývá to z analýzy společnosti FérMakléři.cz, která porovnávala data v osmi z devíti největších měst v Česku.

"Trh s nemovitostmi v posledních týdnech polevil. Obchodů je méně a realitní kanceláře musí povzbuzovat poptávku například virtuálními prohlídkami. Zatímco v lednu a únoru byty a domy v průměru ještě zdražovaly, v březnu už ne. Sledujeme růst průměrné délky inzerce. Prodávající zatím nechtějí slevit a vyčkávají," uvedl jednatel FérMakléři.cz Jan Boruta.

Po Praze byly nejdražší byty v Brně (67.380 korun za metr čtvereční), Hradci Králové (51.038 Kč/m2) a Olomouci (49.308 Kč/m2). Naopak za nejlevnějším Ústím nad Labem následovaly Ostrava (28.152 Kč/m2) a České Budějovice (43.867 Kč/m2).

Po Ostravě stouply ceny nejvíce v Olomouci (téměř o pětinu) a v Brně (o 14,9 procenta). Také v porovnání s posledním čtvrtletím loňského roku vzrostly ceny nejvíce v Ostravě, o 11,8 procenta. Následují Hradec Králové (o deset procent) a Ústí nad Labem (o 9,3 procenta).

Další vývoj je podle Boruty obtížné předvídat. V datech za první čtvrtletí letošního roku ještě krize není zaznamenána. Jak dále uvedl, pokud se budou vládní opatření protahovat, hrozí, že více lidí nebude moci hypotéku splácet z důvodu ztráty zaměstnání nebo části příjmu.

"Nabídku může ovlivnit také případný strach z poklesu cen u stávajících vlastníků, kteří uvažují o prodeji nemovitosti v horizontu půl roku až roku. Právě ty nejistota přiměje začít prodávat v nejbližší možné době. Kombinace snižující se poptávky po nemovitostech a zvyšující se nabídky by pak přirozeně vedla k poklesu cen," doplnil Boruta.

Podle něj teď investoři přesně nevědí, co bude dál. "Ve firmách je třeba dělat razantní opatření a často si majitelé musí sáhnout do vlastních bonusů. Firmy zkrátka potřebují kapitál, který pak ale nebude na investice do nemovitostí. Pak jsou zde tací investoři, kteří mají peníze připravené, ale čekají na výprodeje," dodal Boruta.

Průměrné ceny bytů v jednotlivých městech (Kč/m2), meziroční a mezikvartální srovnání (v procentech):

Město 1. čtvrtletí 2020 1. čtvrtletí 2019 4.čtvrtletí 2019 Meziročně Mezikvartálně Praha 98.823 87.407 93.311 13,1 5,9 Brno 67.380 58.651 64.794 14,9 4,1 Ostrava 28.152 22.229 25.189 26,6 11,8 Plzeň 47.057 41.582 44.899 13,2 4,8 Olomouc 49.308 41.138 45.569 19,9 8,2 České Budějovice 43.867 39.876 42.981 10,0 2,1 Ústí nad Labem 21.179 18.452 19.385 14,8 9,3 Hradec Králové 51.038 44.516 46.397 14,7 10,0

Zdroj: FérMakléři.cz

