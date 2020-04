Ceny bytů podle asociace výrazně neklesnou a asi zlevní nájmy

Praha - U prodejních cen bytů kvůli současným opatřením proti šíření koronaviru nelze očekávat propad. Spíše se dá předpokládat prodlužování prodejů. Krátkodobě mohou klesnout ceny nájemného. Větší vliv však bude mít spíše omezená nabídka. Na dnešní online konferenci to uvedli zástupci Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN).

"Viditelný nárůst bytů určených k dlouhodobému pronájmu může mít za následek krátkodobý pokles cen u dlouhodobých nájmů. Vzhledem k akutnímu nedostatku bytů především v Praze však panuje názor, že ačkoli jistě letos dojde k určitému poklesu poptávky, bude se jednat spíše o krátkodobý výkyv," uvedla prezidentka ARTN Zdenka Klapalová.

Podle údajů developerské společnosti Trigema počet dostupných bytů pro dlouhodobé nájemní bydlení v Praze na konci prvního čtvrtletí meziročně vzrostl o 71,8 procenta na 12.371. To bylo nejvíce za poslední čtyři roky. Mezičtvrtletně se zvýšil o 86,1 procenta.

"U prodejních cen rovněž neočekáváme žádné propady, spíše prodlužování prodeje a tlak na slevy z nabídkových cen. Poptávka oslabí, neboť lidé na nějakou dobu odloží nákup nemovitostí z důvodů obav a nejistoty. Omezená nabídka však může mít z dlouhodobého hlediska na ceny nemovitostí zcela opačný efekt," doplnila Klapalová.

Velkým tématem je podle ní legislativa. Pomalé a komplikované schvalovací procesy ovlivňují v podstatě všechny oblasti realitního trhu. "Nejvíce to kromě developerů, kteří nemohou pružně reagovat na poptávku trhu, pociťují lidé prostřednictvím nedostatečné nabídky nových bytů, která tak dále působila na růst cen," podotkla Klapalová.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový stavební zákon, jehož ambicí je zkrácení a zjednodušení stavebního řízení. Podle některých analytiků může být stavebnictví tahounem při oživení ekonomiky poté, co skončí opatření proti šíření koronaviru. Není až tolik závislé na zahraničním obchodu.

Norma má ale řadu kritiků. Mezi nejčastější výtky patří to, že nahrává developerům a nechrání veřejné zájmy. Podle některých oponentů je protiústavní. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) opakovaně zdůrazňuje, že v připomínkovém řízení je ochotná dělat kompromisy, ovšem nesmí být porušen cíl zákona. "Cílem zákona je i po vypořádání všech připomínek, aby byl stavební záměr veden v jednom řízení a před jedním stavebním úřadem," řekla. Připomínkové řízení vláda nejdříve posunula o dva měsíce do konce března. Kvůli aktuálním opatřením prodloužila lhůtu do konce dubna. Podle vládního záměru by měl zákon nabývat účinnosti postupně do poloviny roku 2023.