Cenu za vynikající kameramanské dílo dostali Dušan Husár a Adam Mach

Praha - Cenu Asociace českých kameramanů (AČK) za vynikající kameramanské dílo dostali Dušan Husár za film Banger režiséra Adama Sedláka a Adam Mach za film Podezření režiséra Michala Blaška. Ocenění se dnes předávala v pražském kině Lucerna. Asociace v dalších kategoriích ocenila mimo jiné kameramany Jakuba Vrbíka a Janu Hojdovou. Cenu za celoživotní kameramanské dílo dostala kameramanka Věra Štinglová.

Věra Štinglová se narodila v Praze v roce 1928. Zajímala ji fotografie, pracovala u firmy Langhans, kde se vyučila a poprvé přišla do styku s profesionální fotografií v ateliéru. Na FAMU jako první žena absolvovala obor kamera. Po absolvování školy v roce 1955 byla přijata do nově vzniklé Československé televize. Dostala práci hlavní kameramanky v redakci vysílání pro děti a mládež, kde se vyráběly hlavně pohádky, ale také publicistické pořady typu Zvědavá kamera nebo Vlaštovka. Spolupracovala s významnými režiséry, jako jsou Jaromil Jireš, Ludvík Ráža, Vlasta Janečková, Věra Jordánová či Jiří Krejčík. Coby kameramanka se podílela na zhruba 1300 pořadů.

Dušan Husár dostal cenu za vynikající kameramanské filmové dílo za svoje angažmá při vzniku snímku Banger. U poroty obstál mezi kameramany dalších 11 nominovaných filmů, mimo jiné Velká premiéra, Poslední závod, Il Boemo, Stínohra, Světlonoc či Arvéd, kde stál Husár také za kamerou. Cenu za vynikající kameramanské dílo v televizi dostal Adam Mach za film Podezření. Porota ho vybrala z osmi nominovaných, kteří pracovali třeba na titulech Devadesátky, Pět let, Marie Terezie nebo Pozadí událostí. Uznání určené pro posluchače oboru kamery filmových škol v České republice za mimořádný počin v oblasti obrazové koncepce filmu získal student katedry kamery FAMU Filip Hájek za taneční etudu Impulsium choreografky Michaely Dzurovčínové.

Filip Hájek se o kameru zajímá od osmi let, už v dětství natáčel své první amatérské snímky. Po maturitě studoval necelé dva roky na vyšší filmové škole Michael v Praze, odkud přešel na FAMU. Tam spolupracuje se studentem katedry režie Vojtou Konečným, se kterým natočil snímek Růžička ve tmě, který se dostal na filmový festival Camerimage v polské Toruni do sekce Film and Art School Etudes Panorama. V průběhu studia nabíral zkušenosti při spolupráci s českými i zahraničními produkcemi, například při seriálu Kolo času (The Wheel of Time), Bohéma nebo Cesta za oceán.

Cenu za vynikající kameru v dokumentárním filmu dostal kameraman Jakub Vrbík za film Je nalezena tím, koho hledá režiséra Petra Michala. Cenu za kameramansky přínosné dílo porota udělila kolektivu válečných zpravodajů za film Good Old Czechs režiséra Tomáše Bojara a ještě kameramance Janě Hojdové za film A pak přišla láska režiséra Šimona Holého. Cenu za reklamu dostal David Hofmann za reklamu Česká spořitelna režiséra Přemysla Ponáhlého a Jana Kalvody.