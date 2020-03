Cenu za přínos v oblasti mluveného slova převezme Jiří Dvořák

Praha - Vyhlášení nejlepších audioknih roku se uskuteční 23. dubna v pražském kině Atlas. Cenu za mimořádný přínos v oblasti mluveného slova převezme Jiří Dvořák. Pořadatelé z Asociace vydavatelů audioknih (AVA) se při vyhlašování cen budou řídit všemi opatřením proti šíření koronaviru včetně počtu přítomných lidí. Nejvíce nominací získalo vydavatelství OneHotBook. Současně AVA odstartovala hlasování veřejnosti o Ceně posluchačů. ČTK o tom za AVA informovala Denisa Novotná.

Po Martinu Stránském, Janu Jiráňovi, Haně Maciuchové, Zdeňkovi Svěrákovi a Josefu Somrovi je filmový a televizní herec Dvořák pátým laureátem ocenění. Jeho nezaměnitelný hlas znají posluchači z desítek audioknih, některé z nich byly oceněny Audioknihou roku, naposledy loni Jedlová samota Andrey Marii Schenkelové. Čerstvou nominaci v kategorii dramatizace má Havlova Žebrácká opera, kde načetl roli sňatkového podvodníka Macheatha. "Práce na audioknihách pro mě znamenala objevení nové disciplíny. Krásné, ale náročné. V některých případech máte vytvořit i více postav, musíte je odlišit hlasově, intonačně, rytmicky, a to je vyčerpávající. Ve filmu nebo v televizi vydržíte natáčet dvanáct i třináct hodin, ale číst dvanáct hodin audioknihu nelze, to by zvládnul leda robot," uvedl.

Odborná osmnáctičlenná porota vybírala nominace ze 112 přihlášených titulů od 19 vydavatelů. Nejvíce nominací má dobrodružný fantasy příběh Tobiáš Lolness Francouze Timothéa de Fombelle.

Za nejlepší zvukový design mohou uspět Dědina, Jakub a obří broskev, Nové povídání o pejskovi a kočičce, Osvícení nebo Tobiáš Lolness. Na cenu za nejlepší design mají šanci Adelheid, Maigret na dovolené, Nebe nezná vyvolených, Nové povídání o pejskovi a kočičce a Osvícení.

V kategorii Nejlepší audiokniha pro děti a mládež jsou nominované nahrávky Jak zamotat dračí příběh, Klub divných dětí, Prašina - Černý merkurit, Tobiáš Lolness a Zmizení Edwina Lindy. Nejlepší audioknihou - jednohlasá četba se může stát Eleanor se má vážně skvěle, Jak voní tymián, Serotonin, Teorie podivnosti nebo V šedých tónech. Ve vícehlasé četbě jsou nominovány Dědina, Moje matka Marlene Dietrichová, Raději zešílet v divočině, Stín a Sůl moře.

V kategorii Nejlepší audiokniha - dramatizace může uspět Neviditelný, Nový návrat malého prince, Obchod na korze, Tobiáš Lolness nebo Žebrácká opera. Nejlepší audiokniha - mimo kategorie vzejde z pětice Cesta do pravěku, Reinhard Heydrich - Kat, který miloval hudbu, Margaret Thatcherová - Dáma se neotáčí, Sapiens - Stručné dějiny lidstva a Za oponou války.

Nejlepším interpretem může být Vladislav Beneš, Jan Vlasák, Jan Zadražil, Daniel Bambas nebo Igor Orozovič. Nejlepší interpretkou se stane Barbora Hrzánová, Hana Maciuchová, Jitka Ježková, Anna Kameníková nebo Helena Dvořáková. Ze všech nominovaných bude vybrána Audiokniha roku.

Trh s audioknihami v ČR loni pátým rokem rostl. Meziročně si polepšil o 38,5 pct na 205 mil. Kč. Poprvé převážil digitální prodej nad fyzickými nosiči. Největší podíl na trhu - téměř 19 procent - mělo loni vydavatelství OneHotBook. Za ním následovala vydavatelství Tympanum, Albatros Media a Radioservis, shodně každé s podílem zhruba 16 procent, a Supraphon s podílem 14 procent.