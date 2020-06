Cenu za nejlepší PR dostal projekt chránící děti na internetu

Praha - Absolutním vítězem 15. ročníku oborové soutěže Lemur - Česká cena za public relations 2020 se stal projekt České děti v kybersvětě, který vytvořila společnost O2 Czech Republic ve spolupráci s platformou E - Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci a agenturou FleishmanHillard. Projekt bodoval v konkurenci dalších 118 soutěžících, kteří podali celkem 243 přihlášek do 31 kategorií. Cenu za přínos oboru získala Dita Stejskalová. Oznámila to pořádající Asociace public relations (APRA).

Z agentur nejvíce bodovala agentura AMI Communications s devíti oceněními, o druhou příčku se dělí agentury FleishmannHillard a Bison&Rose s osmi Lemury a na třetím místě se umístila agentura Ogilvy se sedmi trofejemi.

Cílem vítězného projektu bylo vzdělat veřejnost o rizicích internetu a nástrojích, které pomáhají čelit nástrahám online prostředí. Díky masivní komunikaci projekt oslovil prakticky každého a stal se také inspirací k natočení celovečerního dokumentu "V síti", který mapuje online sexuální obtěžování mladých dívek. Projekt získal kromě ceny pro absolutního vítěze i první místo v kategoriích Společenská odpovědnost a filantropie, Integrovaná komunikace a Technologie, IT.

V kategorii Tiskový mluvčí zvítězil za soukromý sektor Kamil Chalupa ze Zásilkovny a za státní správu Prokop Voleník ze ZZS Ústeckého kraje. Ocenění za přínos oboru public relations udělila výkonná rada APRA Ditě Stejskalové, která již řadu let patří k image agentury Ogilvy. Stejskalová působila několik let jako předsedkyně výkonné rady APRA. V rámci svých aktivit pořádá školení, přednáší na univerzitách, věnuje se práci s mladými lidmi a je také spoluautorkou dvou knih o firemní komunikaci. Své aktivity však neomezuje jen na Česko. V současné době je také aktivní členkou mezinárodní organizace Global Women in PR.

"V důsledku vládních opatření jsme byli nuceni přesunout soutěž kompletně do online prostředí. Zaznamenali jsme historicky nejvyšší počet projektů, které se probojovaly na shortlist, a pro soutěžící jsme připravili také nové soutěžní kategorie," uvedl předseda výkonné rady asociace Patrik Schober. Nejvýraznější změnou tohoto ročníku bylo předávání cen, které se poprvé od spuštění soutěže konalo on-line.

K nejvíce obsazeným kategoriím letošního ročníku patřily Akce a události (20 přihlášených projektů), Digital&social media - spolupráce s influencery (18 přihlášených projektů), Státní správa, politika, neziskový sektor (17 přihlášených projektů) a Integrovaná komunikace (17 přihlášených projektů). Vzhledem k počtu projektů a počtu nominovaných tiskových mluvčí bylo sestaveno osm hodnotících komisí složených z odborníků na public relations a komunikaci z agentur, firem a státních a neziskových organizací.

LEMUR – Česká cena za Public Relations Profesní soutěž je otevřená všem subjektům působícím v České republice, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations, PR agenturám, PR a komunikačním oddělením společností, firmám i institucím, státním orgánům, subjektům z nevládního sektoru či jednotlivcům. Oceňovány jsou PR projekty realizované v období roku 2019 až do února 2020, které nejlépe vycházejí z podnikatelské strategie zadavatele, obsahují kreativní řešení, jsou v souladu s etickými pravidly oboru a mají prokazatelně pozitivní dopad na podnikání a reputaci zadavatele. Veškeré informace o soutěži a uplynulých ročnících naleznete na webových stránkách soutěže. Další informace jsou dostupné i na FB profilu, Instagramu a Twitteru.