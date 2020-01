Cenu za mladou malbu dostala studentka AVU Laura Limbourg

Praha - Vítězkou 13. ročníku Ceny kritiků za mladou malbu se dnes stala studentka Akademie výtvarných umění Laura Limbourg. Porota její obrazy vybrala z osmi finalistů, do soutěže, která hledá hranice malby, se letos přihlásilo 60 účastníků. Limbourg se narodila v Belgii v roce 1996, dnes žije v Praze. Porotu zaujala sérií svých obrazů s motivy tygrů.

Její práce patří asi k polovině děl finalistů, kteří pracují s malbou tradičně. Druhá půlka finalistů přesahuje do kresby, sochy nebo do prostorových instalací, řekla dnes novinářům předsedkyně poroty Martina Vítková. Všechna díla, která se dostala do finále, si mohou ode dneška do 1. března prohlédnout návštěvníci Galerie kritiků. K ocenění v soutěži patří ještě samostatná výstava laureáta v Galerii kritiků ke konci kalendářního roku. Soutěž je určená umělcům do 30 let.

Ve finále letos byli ještě Matěj Bílek, Iveta Bradáčová, Klaudie Hlavatá, Ester Knapová, Filip Nádvorník, Miroslav Pelák a Annemari Vardanyan.

Zadáním soutěže je expandovaná malba - porota tedy u přihlášených děl sleduje konfrontace malby s jiným médiem, technologií či materiálem. Porota vybírá laureáta ne jen podle aktuální tvorby, ale hodnotí i jeho práci za poslední přibližně dva roky.

Cenu pořádá Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Cílem pořadatelů je podpořit tvorbu studentů nejvyšších ročníků vysokých uměleckých škol a jejich absolventů. Uchazeči se mohou zúčastnit soutěže maximálně třikrát, přednost ve výběru dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž se galerie po soutěži snaží navázat výstavní spolupráci. Pořadatelé také od vítězů dostávají po jednom jejich vítězném díle.