Praha - Jedenáct dětí dnes na Staroměstské radnici v Praze dostalo ocenění v soutěži Dětský čin roku. Cenu převzal například chlapec, který pomohl zachránit život spolužačce s hypoglykemií, nebo dvě dívky za zapojení své školy do charitativních akcí. Ocenění se uděluje v sedmi kategoriích. Letos se konal 14. ročník.

Tento rok děti pořadatelům zaslaly zhruba 630 příběhů, ve kterých popisovaly své dobré skutky nebo dobré činy kamarádů. Vítěze pak vybíraly na internetu z užšího výběru daného porotou.

Soutěžilo se v kategoriích Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc n@ netu a Pomoc starším lidem. Čtyři děti převzaly speciální ocenění za mimořádné činy.

Například dvanáctiletý Martin Zuzek získal speciální cenu za to, že poskytl první pomoct své spolužačce s cukrovkou Aničce. Vzhledem k tomu, že i Martin trpí cukrovkou, věděl, co se děje, když upadla do bezvědomí. V její tašce našel glukagon a píchl jí ho injekcí do stehna. Do příjezdu sanitky pak dával instrukce učiteli, co má dělat, aby se spolužačka probrala z kómatu.

Další speciální ceny dostaly dvanáctiletá Michaela Zinkeová za projekt o bývalém starostovi Milovic, který zahynul v Terezíně, a třináctileté Lea Hönigová a Tereza Švarcová za zapojení své školy do charitativních akcí.

Mezi dalšími oceněnými byla třeba třináctiletá Laura Lahodová, která si na narozeninové oslavě svého bratrance všimla, že chlapci posílají na YouTube videa s citlivými údaji. Protože nereagovali na její varování, že je to nebezpečné, rozhodla se vše raději nahlásit dospělým. Díky tomu chlapci se svým počínáním přestali.

Cenu převzala také čtrnáctiletá Nikola Šindelářová, která se svým dědečkem v lese pomohla zraněnému káni lesnímu. Zavolali na záchrannou stanici a poté postupovali podle instrukcí do příjezdu odborníků. I díky jejich pomoci se káně později vrátilo do volné přírody.

Dvanáctiletý Filip Lhopitaux byl odměněn za to, že přispěl na charitu pomocí projektu Čtení pomáhá, když přečetl knihy o Harrym Potterovi, a desetiletá Barbora Spíchalová za účast na dobročinném výstupu na Sněžku, jehož výtěžek šel na pomoc těžce nemocnému chlapci. Desetiletý Ondřej Kvíčala převzal cenu za návštěvy své prababičky, s níž tráví volný čas, aby ji potěšil.

Ocenění získaly i dvě děti, které si umí vážit pomoci druhých. Čtrnáctiletá Barbora Langová strávila kvůli vážnému onemocnění delší čas v nemocnici. Za svou statečnost při několika operacích hlavy dostala od spolužáků před třemi roky o Vánocích pejska, kterého si přála. Dodnes si toho velmi cení. Čtrnáctiletý David Záruba je zase vděčný kamarádům, kteří ho ošetřili, když spadl z kola a poranil si koleno.

Výherci Dětského činu roku 2018 získali hodnotné věcné dárky od partnerů projektu a pro svou školu také šek v hodnotě 10.000 Kč na nákup školních pomůcek.