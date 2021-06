Cenu za celoživotní dílo na Anifilmu převezme Edgar Dutka

Liberec - Cenu za celoživotní dílo na dnes zahájeném mezinárodním festivalu Anifilm převezme v Liberci scenárista a dramaturg Edgar Dutka. Podílel se na vzniku desítek krátkých filmů, seriálů a řekl dnes ČTK ředitel festivalu animovaných filmů Tomáš Rychecký.

"Už od 70. let pracoval v Krátkém filmu Praha, kde vznikala většina československé animované produkce," uvedl Rychecký. Dutka je mimo jiné autorem scénáře ke snímkům Konec krychle nebo Klub odložených či seriálům Béďa rošťák či Já Baryk. "Po revoluci je asi nejznámější jeho scénář realizovaný jako celovečerní film, který režíroval pan Bárta, a to je Na půdě aneb kdo má dneska narozeniny?," řekl Rychecký. Tento snímek se na Anifilmu bude promítat stejně jako další díla, na kterých se Dutka podílel.

Anifilm nabídne do neděle na sedmi místech v Liberci skoro 480 animovaných filmů. Letošní 20. ročník stejně jako minulý negativně ovlivňuje koronavirová pandemie a s tím spojená omezení, přesto je účast podle Rycheckého velmi dobrá. "Máme přes 1000 akreditovaných hostů a profesionálů, což je standardní číslo, které bylo i v předcovidových ročnících. A co se týče veřejnosti a předprodeje, to jsou desítky, nižší stovky, což jsou také docela velká čísla, a předpokládáme, že se lidé budou rozhodovat na poslední chvíli," uvedl Rychecký. Podmínkou vstupu na promítání je negativní test, očkování nebo prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech.

Anifilm má sedm soutěžních kategorií včetně světa počítačových her. Podle Rycheckého na festival patří, protože jsou plné animací. "Tvůrci počítačových her si nezadají s těmi filmovými, takže myslím, že to sem patří. A je to samozřejmě odvětví nebo průmysl, který roste raketově, v Čechách se mu věnuje přes 100 větších či menších studií," uvedl Rychecký. Řada tvůrců počítačových her jsou podle něj navíc vystudovaní výtvarníci nebo filmaři.

Program Anifilmu je koncipovaný pro děti i dospělé. V doprovodné nesoutěžní části je letošní hlavní téma nazvané Planeta A se zaměřením na svět, přírodu a životní prostředí, jehož součástí je 11 krátkometrážních a pět celovečerních filmů. Rozpočet festivalu, který má zázemí na zámku v centru města, je bezmála 20 milionů korun.