Cenu Thálie v oboru činohra letos obdrželi Korytářová a Rašilov

Praha - Za nejlepší výkon v činohře letos Cenu Thálie získali Veronika Korytářová a Saša Rašilov. Korytářová ji obdržela za ztvárnění komika Vlasty Buriana v životopisné hře Burian, kterou uvedlo liberecké Divadlo F. X. Šaldy. Rašilov byl oceněn za roli Borcherta v inscenaci Moje říše je z tohoto světa, která byla uvedena ve Studiu Hrdinů Praha. Cenu pro činoherce do 33 let si odnesl herec brněnského divadla Husa na provázku Dalibor Buš.

Korytářová, která působí v libereckém divadle od roku 2004, podle poroty zahrála život "krále komiků" s lehkostí, smyslem pro Burianovo klaunství bez jeho napodobování, s empatií pro jeho citovou nevyrovnanost a tragické rysy jeho života. "Jde o zcela neobvyklý a mimořádný herecký výkon nejen v našem časovém úseku, ale i v kontextu výkonů mnohem delší doby, než je jeden ročník Cen Thálie," uvedla porota. Korytářová byla již v užší nominaci na Cenu Thálie za rok 2015 za roli Komika a Mefistofela v Rajmontově inscenaci Goethova Fausta.

Rašilov v protiválečné hře Moje říše je z tohoto světa ztvárnil postavu jejího německého autora Wolfganga Borcherta. Podle poroty zcela naplnil expresivní vize režiséra Miroslava Bambuška, zdrcujícím způsobem nastavuje zrcadlo světu, který nenabízí ani žádnou důstojnou alternativu k životu člověka v depresích, ani východisko z jeho vyhoření.

Cenu Thálie za šíření divadelního umění v televizi obdržel čtyřiasedmdesátiletý režisér a scénárista Viktor Polesný. Porota ocenila jeho interpretace divadelních představení na obrazovkách.

Cenu České akademie divadelníků letos převzal devětasedmdesátiletý profesor anglické literatury Martin Hilský. Oceněny byly jeho překlady her anglického autora Williama Shakespeara. Hilský za to získal hlavní Národní cenu projektu Česká hlava. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria, o deset let později dostal Medaili Za zásluhy.