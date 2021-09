Cenu předsedy RVVI za popularizaci vědy získal neuropatolog Koukolík

Praha - Cenu předsedy Rady pro výzkum vývoj a inovace za propagaci a popularizaci výzkumu letos získal neuropatolog a spisovatel František Koukolík. Po dnešním zasedání o tom novináře informoval první místopředseda rady Pavel Baran.

Koukolík je skvělý český neuropatolog, ale také spisovatel, publicista a popularizátor tohoto oboru se značným přesahem do společenských věd, řekl Baran. "Propaguje, a to říkám rád, kritické myšlení, vědecký přístup. Popularizoval v České republice řadu pojmů a částí oboru, v němž pracuje, jako první vůbec. Je to ovšem také skvělý vědec a mohl bych dlouho pokračovat," uvedl Baran. Cena bude podle Barana předána devětasedmdesátiletému Koukolíkovi v polovině září.

V Česku zpopularizoval mimo jiné pojem deprivant neboli neúplný psychopat. Za popularizaci vědy získal v minulosti několik ocenění. V rozhovoru s ČTK dříve uvedl, že si velmi cení toho, že jeho jméno nese planetka. Planetku objevili čeští astronomové z hvězdárny na Kleti v roce 1997.

Ke Koukolíkovým dílům, která napsal společně s Janou Drtilovou, patří Vzpoura deprivantů nebo Život s deprivanty.

Koukolík vystudoval medicínu na Univerzitě Karlově v Praze, specializace patologická anatomie a neuropatologie. Zaměřil se na neurodegenerativní choroby mozku. V patologickém oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze vybudoval unikátní Národní laboratoř lidských prionových chorob.

V roce 2018 byl Koukolík pasován na Rytíře lékařského stavu. Toto čestné ocenění uděluje Česká lékařská komora.

Cenu předsedy Rady pro výzkum a vývoj za popularizaci vědy v minulosti získali například geolog a klimatolog Václav Cílek, botanik Václav Větvička nebo astrofyzik Jiří Grygar.