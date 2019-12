Cenu Pelikán letos získá redaktor Hlasu Ameriky Jolyon Naegele

Olomouc - Letošní olomouckou cenu Pelikán, kterou za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog každoročně uděluje dvouměsíčník Listy, získá americký novinář, politický analytik a redaktor československého vysílání Hlasu Ameriky Jolyon Naegele. Plastiku Pelikána převezme ve čtvrtek v posluchárně Václava Havla na filozofické fakultě. ČTK o tom dnes informoval Tomáš Tichák z redakce Listů, které založil olomoucký rodák Jiří Pelikán v roce 1971 v exilu v Římě.

"Naegele ocenění časopisu Listy dostane za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog, za dlouholetou žurnalistickou práci pro obnovení demokracie v Československu a podporu československé demokratické opozice," uvedla mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Jolyon Naegele se narodil v New Yorku, od mládí se ale zajímal o Evropu, zejména o Československo a také o Balkán. V šestnácti letech napsal slohovou práci o Alexandru Dubčekovi, v roce 1973 poprvé navštívil Prahu, později se také naučil česky. Studoval mezinárodní vztahy na univerzitách v New Yorku a Washingtonu. V roce 1980 se přestěhoval do Vídně, kde v letech 1984 až 1994 působil jako zpravodaj Hlasu Ameriky, odkud informoval o dění za železnou oponou.

Natočil rozhovory s Václavem Havlem, Alexandrem Dubčekem i kardinálem Františkem Tomáškem. Později pracoval v rádiu Svobodná Evropa/Svoboda, od roku 2003 působil 14 let v Prištině jako ředitel Úřadu pro politické záležitosti Mise OSN v Kosovu. Cenu převezme Naegele osobně, poté se zapojí do diskuse o médiích před rokem 1989 a dnes.

Cena je pojmenována po Jiřím Pelikánovi (1923-1999), olomouckém rodákovi, jedné z předních osobností Pražského jara 1968 a od roku 1979 poslanci Evropského parlamentu. Jeho Listy byly spolu s Tigridovým Svědectvím nejvýznamnějším českým exilovým časopisem. Publikovaly v nich přední osobnosti exilu i domácí opozice bez ohledu na politickou orientaci či vyznání

Cenu Pelikán udělují Listy od roku 2004. Prvním nositelem se stal první polský postkomunistický premiér Tadeusz Mazowiecki, ocenění získala také bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová, politik a publicista Jaroslav Šabata, maďarský bohemista György Varga, polský novinář Adam Michnik či veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Loni byl laureátem bývalý předseda polského ústavního soudu, právník a vysokoškolský pedagog Andrzej Rzepliński. Autorem plastiky pelikána je olomoucký výtvarník Pavel Herynek.