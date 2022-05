Praha - Letošní Cenu Olgy Havlové získala zakladatelka projektu SILOU HLASU Dita Horochovská. Ocenění uděluje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV). Dostávají ho lidé, kteří se i přes svůj handicap věnují práci pro druhé. Cenu veřejnosti pak obdržel odborný asistent z právnické fakulty olomoucké Univerzity Palackého Martin Škurek. Výsledky ČTK sdělila mluvčí VDV Barbora Sehnalová. Ceremoniál se konal v pražském divadle Vzlet.

Výbor dobré vůle v roce 1990 založila první manželka bývalého prezidenta Václava Havla Olga, která zemřela v roce 1996 po těžké nemoci. Organizace pomáhá handicapovaným a jinak znevýhodněným, aby se mohli co nejlépe začlenit do běžného života. Přispět k tomu má i Cena Olgy Havlové, která se uděluje od roku 1995. Má poukázat na činnost těch, kteří nezištně pracují pro druhé. Večer se slavnostním udílením bývá i vzpomínkou na někdejší první dámu a zakladatelku výboru.

Kandidáty na ocenění mohli navrhovat lidé i organizace. Sedmičlenná porota vybírala z 15 nominovaných. "Všechny životní příběhy byly velice inspirativní, proto rozhodování nebylo jednoduché. Porota se rozhodla ocenit Ditu Horochovskou za její obrovskou sílu bojovat se svým handicapem a za předávání jejích zkušeností dalším znevýhodněným lidem,“ uvedla ředitelka VDV Monika Granja.

Horochovská začala podle VDV jako první využívat technologie ovládání hlasem, podílela se na jejich vývoji a stala se jejich každodenní uživatelkou. S kolegou Lukášem Srbou založila spolek SILOU HLASU, který pomáhá lidem s omezenou schopností pohybu pracovat díky hlasu s počítačem. Organizace proškolila zatím přes 40 klientů z různých částí Česka. „Až na dvě tři výjimky to všichni používají, což je pro nás něco úžasného. Možná to bude pro někoho malý počet, ale jelikož to děláme ve dvou, tak si myslím, že ten počet není úplně špatný. Navíc když klient ovládá počítač hlasem, tak může být třeba i na několik hodin samostatný, takže tím pomáháme i lidem, kteří o naše klienty pečují,“ uvedla Horochovská.

Porota rozhodla i o užším výběru nominovaných pro cenu veřejnosti, která se uděluje od roku 2017. Z trojice navržených hlasující vybrali odborného asistenta z právnické fakulty olomoucké Univerzity Palackého Martina Škurka. Ten působí také jako poradce Národní rady osob se zdravotním postižením, pomáhá klientům s vypracováním odvolání či žalob. V Olomouci vyučuje na několika fakultách. Páteční dopoledne posledních 12 let tráví jako dobrovolník besedami v denním stacionáři.

Laureátka dostala plastiku s názvem Povzbuzení od sochaře Olbrama Zoubka. Cenu veřejnosti doplňuje plastika od afrického umělce.

V minulých letech Cenu Olgy Havlové dostali třeba hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky Marek Navrátil, právník Národní rady osob se zdravotním postižením Jan Hutař, předseda Českého paralympijského výboru Vojtěch Volejník či zakladatelka sdružení Prosaz Iveta Pešková. První laureátkou byla v roce 1995 zakladatelka Pražské organizace vozíčkářů Jana Hrdá.