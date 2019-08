Cenu MTV za klip roku získala Swiftová s You Need to Calm Down

Newark (USA) - Klipem letošního roku se na předávání hudebních cen MTV stalo video k písni You Need to Calm Down americké zpěvačky a písničkářky Taylor Swiftové. Ocenění písně léta si pak v pondělí večer místního času (dnes nad ránem SELČ) odnesli americká zpěvačka Ariana Grande a americké duo Social House za píseň Boyfriend a cenu za celoživotní dílo získala jako vůbec první rapperka Američanka Missy Elliott.

"Pilně pracuji přes dvě desetiletí a nikdy jsem si nepomyslela, že zde budu stát a přebírat tuto cenu," řekla Missy Elliott o ocenění, které nese jméno na počest slavného zesnulého zpěváka Michael Jackson Video Vanguard obdržela. V děkovném projevu vzdala hold někdejší americké ikoně R&B Aaliyah, se kterou spolupracovala a ke které měla blízko. V neděli od skonu Aaliyah uplynulo 18 let. "Aaliyah, miluji tě a chybíš nám," řekla Missy Elliott.

Swiftová v děkovné řeči zdůraznila, že o ceně rozhodli fanoušci. "V první řadě tak chci poděkovat fanouškům, protože ve videu je několik upozornění, takže hlasy pro toto video znamenají, že stojíte o svět, kde s námi všemi jednají rovnocenně," řekla. Klipem Swiftová kritizuje homofoby i její nenávistníky, poznamenala AP.

Za klip získala Swiftová i cenu za šíření dobra. Toto ocenění portál Study Breaks díky upozorňování na sociální problémy označil za vůbec nejdůležitější, ač je tato kategorie často opomíjena.