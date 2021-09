Cenu MTV za klip roku má rapper známý jako Lil Nas X

New York - Rapper známý jako Lil Nas X a popový zpěvák Justin Bieber získali nejvýznamnější ocenění při nedělním udílení hudebních cen americké televize MTV. Sedmadvacetiletý Bieber na ceremoniálu vystoupil po šesti letech a odnesl si domů sošku pro umělce roku a s hitem Peaches také cenu za nejlepší popovou píseň. Hlavní cenu za videoklip roku má se songem Montero (Call Me By Your Name) s homosexuální tématikou dvaadvacetiletý hudebník Lil Nas X.

Nedělní slavnostní večer byl prvním velkým předáváním cen v New Yorku, které se konalo před zaplněným hledištěm od vypuknutí pandemie nemoci covid-19, uvedla agentura Reuters. Minulý rok na ceremoniálu diváci být přítomni nemohli a většina vystoupení byla nahraná předem. Na nedělním slavnostním večeru se také objevila řada celebrit, překvapením bylo například úvodní vystoupení Madonny či později zpěvačky a herečky Jennifer Lopezové.

Hned tři ceny, včetně té pro nejlepší novou umělkyni, dostala osmnáctiletá Olivia Rodrigová. Skupinou roku je jihokorejská kapela BTS, která také získala cenu za nejlepší píseň v kategorii K-popu. Za 25 let v hudebním průmyslu dostala cenu pro "globální ikonu" rocková kapela Foo Fighters.