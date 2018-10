Praha - Cenu Michala Velíška za statečnost při záchraně života letos obdržel řezbář, stavitel a chovatel Daniel Vepřek, který zachránil řidiče zaklíněného po havárii v automobilu v rybníce. Cena byla udělena na slavnostním ceremoniálu v rezidenci primátorky Prahy. Porota vybrala tři finalisty z více než 90 nominací, držitele ceny znovu zvolila veřejnost hlasováním na webu.

Ocenění se uděluje na počest střihače televize Nova Velíška, který byl před 13 lety zabit na Karlově náměstí, když se před násilníkem zastal neznámé mladé ženy. Hlavní cenou je plastika anděla, jejíž autorkou je výtvarnice a designérka Lenka Súkupová. Všichni finalisté obdrželi stříbrné pamětní medaile.

Vepřek se 17. února vracel domů a zahlédl v rybníku havarované auto převrácené na bok. Po otevření auta uviděl jen nohy zaklíněného řidiče, vlezl dovnitř a vytáhl řidiči hlavu z vody. Myslel, že je mrtvý, ale podařilo se mu muže ve středním věku oživit. Na pomoc přišly také dvě dívky, jedna držela dveře auta a druhá zavolala na tísňovou linku. Do příjezdu hasičů a záchranářů držel Vepřek v ledové vodě nad hladinou hlavu řidiče, který byl následně ve vážném stavu převezen do nemocnice.

"Všiml jsem si, že když dá latinskoamerický fotbalista gól, ukazuje nahoru. Nevím, jestli bůh má rád fotbal, ale jsem rád, že po krátkém rozhovoru se svými nominovanými kolegy mohu za všechny tři říci, že cenu přebírám s tímto gestem," řekl Vepřek po ocenění.

Dalším finalistou byl Josef Červenka, který v Brně-Komárově běžel na pomoc cyklistovi, jenž se dostal do konfliktu s mladým párem se dvěma volně pobíhajícími pitbuly. Pár cyklistu srazil na zem a muž jej začal bít. Červenka přiběhl na pomoc, dostal ránu do obličeje a cyklista mezitím ujel. Sám zachránce následně čelil dalším úderům, podařilo se mu ale zavolat tísňovou linku. Červenka pak musel být ošetřen v nemocnici.

Posledním nominovaným byl Jiří Hájek, který loni v říjnu v Ostravě pomohl mamince s dítětem v kočárku, kterou začala ohrožovat neznámá žena nůžkami. Útočnici povalil na zem, sebral jí nůžky a hlídal ji do příjezdu policistů.

Michal Velíšek zemřel 13. září 2005 poté, co se snažil pomoci neznámé studentce. Dívku v parku na pražském Karlově náměstí obtěžoval a ohrožoval pistolí jedenatřicetiletý recidivista David Lubina. Velíšek se jí zastal a útočník po něm dvakrát vystřelil. Televizní střihač Novy, který byl tehdy na procházce s roční dcerou v kočárku, útok nepřežil. Lubina byl později odsouzen k 25 letům vězení. Velíška vyznamenal v říjnu 2005 prezident Václav Klaus medailí Za hrdinství in memoriam.

Cena nesoucí jméno Michala Velíška je určena těm, kteří pomohli zachránit život druhého člověka. Nesmí jít o profesionály, záchranáře, hasiče, vojáky či lékaře. Součástí ceremoniálu bylo též poděkování nominovaným dětem do 15 let a seniorce nad 80 let, které někomu zachránily život.