Cenu města Brna získali mj. zpěvačka Pilarová a trenér Zábranský

Brno - Cenu města Brna za rok 2019 získalo 15 osobností, mezi nimi zpěvačka Eva Pilarová, majitel a trenér hokejové Komety Brno Libor Zábranský nebo ředitel Městského divadla Brno Stanislav Moša. Je to uznání práce celého divadla, řekl ČTK Moša.

Fotogalerie

Laureáty mohli navrhovat Brňané, navržených bylo celkem 49 lidí a jeden kolektiv. Z návrhů vybírali radní, ocenění schvalovalo prosincové zastupitelstvo města. Ceny dnes vyznamenaní přebírali.

Z hudebníků získala ocenění zpěvačka, brněnská rodačka a trojnásobná vítězka ankety Zlatý slavík Eva Pilarová, za kterou cenu převzala její sestřenice Helena Štefanová. Za mimořádný přínos městu Brnu cenu získal trenér Zábranský. V roce 2017 dovedl Kometu k titulu, který tým dokázal obhájit i o rok později. Zábranský je nejen trenér, ale také majitel a bývalý hráč Komety.

"Samozřejmě je to obrovská pocta a jako hrdý Brňák to vnímám strašně moc. Nicméně není to jen o tom, jak to vnímám já, ale pro mě je strašně důležité, jak to cítí a vnímají všichni, kteří stáli po mém boku po celou tu dobu. I v těch nejtěžších chvílích byli se mnou a s Kometou, ať už moji nejbližší spolupracovníci ve vedení Komety, nebo úžasní fanoušci či partneři klubu. Takže jsem moc hrdý, že jsem mohl ocenění práce celé naší velké komeťácké rodiny pro naše město převzít," řekl ČTK Zábranský.

Město za technické vědy ocenilo Petra Stehlíka, za přírodní vědy lékařku a výzkumnici Zdenku Hradečnou, za lékařskou vědu a farmacii zubaře a pedagoga Jiřího Vaňka a za společenské vědy historika Jiřího Pernese.

Za dramatické umění cenu obdržel ředitel Městského divadla Brno Moša, který tuto pozici zastává už téměř 30 let. "Vnímám to jako uznání práce celého našeho divadla. Divadlo se nedá dělat jako činnost jednoho člověka, je to vždy týmový práce a já mám kolem sebe spoustu báječných, talentovaných a šikovných kolegů," řekl ČTK ředitel Moša.

Za architekturu a urbanismus cenu dostal Radko Květ, za výtvarné umění Boris Mysliveček a za literární činnost básník Vít Slíva. Za žurnalistiku a publicistiku cenu získala etnoložka a novinářka Vlasta Svobodová. Za sport město ocenilo hokejistu Josefa Černého. "Je pro mne samozřejmě veliká čest. Byl jsem překvapený, že jsme mezi ty oceněné osobnosti byl vybraný také já. Vážím si toho," řekl ČTK osmdesátiletý Černý.

Město za mezinárodní spolupráci ocenilo pedagoga Thomase Donaldsona Sparlinga, za zásluhy o svobodu a demokracii člena Orla Božetěcha Kostelku. In memoriam město vyznamenalo zakladatele a ředitele Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka Jana Chlupa. Ocenění převzal jeho vnuk Jan Chlup.