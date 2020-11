Cenu města Brna získají třeba chartistka Hradílková a lezec Ondra

Brno - Cenu města Brna za rok 2020 patrně získají například jedna z nejmladších signatářek Charty 77 Simona Hradílková a úspěšný sportovní lezec Adam Ondra. Jsou mezi nominovanými osobnostmi, jejichž seznam médiím poskytlo tiskové středisko magistrátu.

Nominace dnes schválili brněnští radní, a pokud je na svém prosincovém zasedání shcválí také zastupitelé, budou se ceny předávat na začátku příštího roku. Magistrát letos obdržel 61 návrhů, některé duplicitní.

Hradílková je nominovaná za zásluhy o svobodu a demokracii. V oblasti přírodních věd by měl cenu získat František Gregor, významný entomolog, za lékařské vědy a farmacii neurovědec Ivan Rektor. Za společenské vědy je nominovaný kunsthistorik Lubomír Slavíček, za výtvarné umění Marie Plotěná, za hudbu trombonista Mojmír Bártek.

Literární činnost vynese cenu města Brna Ludvíku Němcovi. Nominovaná je také hudební vědkyně a kritička Jindřiška Bártová, a to za žurnalistiku a publicistiku. V oblasti dramatických umění by měl cenu získat herec Miroslav Částek, za sport lezec Ondra. In memoriam bude oceněna tenistka Jana Novotná, brněnská rodačka, která zemřela v roce 2017.

Primátorka Markéta Vaňková (ODS) považuje každoroční předávání cen za slavnostní okamžik, váží si možnosti setkat se s lidmi, kteří svou prací zvyšují prestiž Brna doma i v zahraničí. "Jsou to krásné lidské momenty, které mě inspirují a povzbuzují v práci i osobním životě," uvedla Vaňková.

"Příběhy života a práce všech laureátů jsou jedinečné, ale mají jeden společný rys, a tím je vedle jejich mimořádných schopností také obrovské nasazení, které věnují nebo věnovali svému oboru. Právě takové osobnosti dělají z Brna respektované středoevropské město s perspektivní budoucností," doplnil náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti).