Cenu Jantar za populární hudbu může získat herec Vladimír Javorský

Ostrava - Cenu Jantar v kategorii populární hudby muže získat herec a ostravský rodák Vladimír Javorský, který v loňském roce nazpíval a vydal album Ještě je. Odborná porota nominovala i dalších sedm umělců či hudebních uskupení. Mezi ně rozdělí dvě skleněné sošky ozdobené kouskem jantaru. ČTK to dnes za pořadatele řekl Aleš Honus. Ceny za nejvýraznější umělecké počiny umělcům s vazbou na Moravskoslezský kraj budou rozdány 17. dubna v Domě kultury Poklad.

"V kategorii populární hudba jsou nominováni jazzová pianistka Nikol Bóková za dvě loni vydaná autorská alba Elements a Naked Pieces, folklorista Marian Friedl za album Černobílý svět, ostravský rodák Vladimír Javorský za album Ještě je a také Kahoma Trio za album In the Woods," řekl Honus. Dále je nominovaná ostravská písničkářka Nika za album Flesh & Soul, alternativní kapela z Orlové Pacino za album Sedm světů, jazzová formace Point of Few za album Open To Closeness a také Jiří Slavík za vánoční album Cesta světla.

"Na rozdíl od minulých let se tentokrát do nominací neprobojoval žádný interpret z oblasti mainstreamového popu, převažují spíše okrajové či alternativní žánry, ale takový to byl rok. Myslím, že ve všech případech jde o mimořádně kvalitní interprety a kapely, jejichž hudba rezonuje v celostátním měřítku," uvedl Honus.

V tomto týdnu byly zveřejněny také nominace v další divadelní kategorii, tentokrát za balet a taneční divadlo. Nominovaní byli čtyři tanečníci a tanečnice – Natalia Adamska, Eleonora Ancona, Francesco Fasano a Rei Masatomi. Ve všech případech jde o role ztvárněné v Národním divadle moravskoslezském, a to v inscenacích Carmen a Louskáček – Vánoční koleda.

Moravskoslezské umělecké Ceny Jantar budou letos vyhlášeny pošesté. Pořadatelé tentokrát přistoupili k zásadní změně a udílení uspořádají na jiném místě, ve zrekonstruovaném Domě kultury Poklad v Ostravě-Porubě. Na slavnostním večeru vystoupí třeba zpěvačka Nika, cimbalista Daniel Skála, sopranistka Karolína Levková nebo saxofonista Michal Žáček s Koncertním sborem Permoník a kapela Filip M. s Jitkou Andraškovou či kapela Buty.