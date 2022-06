Cenu Gutha-Jarkovského získal potřetí v kariéře judista Krpálek

Praha - Judista Lukáš Krpálek získal potřetí Cenu Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského za nejhodnotnější výkon roku. Olympijský vítěz z Tokia v hlasování sportovců navázal na rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, která loni prestižní ocenění obdržela také potřetí v kariéře. Krpálek získal trofej pojmenovanou po zakladateli Českého olympijského výboru už v letech 2016 a 2019.

"Každá cena nebo ocenění má pro mě nějaký význam a já si samozřejmě tohoto ocenění vážím, přece jen je od sportovců. Zároveň je to pro mě motivace do budoucna na sobě pracovat a snažit se znovu uspět na dalších turnajích," řekl jednatřicetiletý Krpálek, jenž se loni stal podruhé v kariéře olympijským vítězem. "Děkuji všem sportovcům, kteří pro mě hlasovali. Přece jen rok 2021 byl pro mě nesmírně úspěšný," podotkl člen USK Praha, který se loni stal i potřetí Sportovcem roku České republiky.

Úspěchů v loňském roce si váží i kvůli náročným podmínkám. Přípravu na všechny akce ovlivnila koronavirová omezení. "Do sezony jsme vstupovali z roku, kdy jsme neměli adekvátní přípravu. Většinu času v roce 2020 jsme strávili doma a příprava nebyla. Na druhou stranu jsme se snažili udělat maximum pro to, aby to na olympiádě vyšlo. Začátkem roku to tak nevypadalo, turnaje nebyly úplně podařené, ale cítili jsme, že forma směrem k olympiádě jde nahoru, což bylo nejdůležitější," řekl Krpálek.

Zlatá olympijská medaile pro něj byla specifická i proto, že ji získal v chrámu juda – hale Budokan. "I proto bude velmi těžké to posunout někam dále. Protože to bylo v Japonsku, v hale Budokan, kde už jedna olympiáda byla, tak to bylo nejcennější, co mohlo být. Pro nás judisty to mělo obrovský význam. Už při mistrovství světa, které se tam konalo v roce 2019, tak jsme všichni zmiňovali, že každá medaile tam bude jako zlatá. Já jsem to bral stejně a to, že se mi na obou turnajích podařilo vybojovat ty nejcennější medaile, je pro mě sportovní vrchol," řekl Krpálek s tím, že ale chce na tyto úspěchy navázat.

Dalším cílem jihlavského rodáka je olympiáda v Paříži 2024. "Olympijská kvalifikace začíná koncem června a pro mě bude nesmírně důležité vše zvládnout. Máme dvouletou kvalifikaci a turnajů bude spousta. Bude důležité na nich úspěch, na což se musím připravit," uvedl svěřenec trenéra Petra Laciny, který loni dostal i medaili za zásluhy o stát v oblasti sportu od prezidenta republiky Miloše Zemana.

Datum prvního turnaje nové sezony ještě napevno stanovený Krpálek nemá. V neděli odjíždí na soustředění do Poreče, kde poměří síly se světovou špičkou. "Zvažujeme start v Mongolsku koncem června, kde by měl být první kvalifikační turnaj. Stoprocentně bych měl startovat na Grand Prix v Záhřebu v půlce července," řekl.

Ještě se nerozhodl, zda bude pokračovat v nejtěžší váhové kategorii, nebo se vrátí do polotěžké, v níž triumfoval v roce 2016 v Riu. "Nechte se překvapit," pousmál se.