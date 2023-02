Cenu FIFA pro nejlepšího fotbalistu roku získal mistr světa Messi

Paříž - Cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu světa za uplynulý rok podle mezinárodní federace FIFA získal Lionel Messi. Pětatřicetiletý kanonýr Paris St. Germain, který v prosinci dovedl argentinskou reprezentaci k titulu mistrů světa, v tradiční anketě předčil francouzské útočníky Karima Benzemu z Realu Madrid a klubového spoluhráče Kyliana Mbappého. Nejlepším trenérem se stal kouč světových šampionů Argentinec Lionel Scaloni. Výsledky dnes byly vyhlášeny na galavečeru v Paříži.

Fotogalerie

Messi anketu FIFA, která nese název The Best od roku 2016, vyhrál celkově už posedmé a vylepšil vlastní rekordní bilanci. Triumfoval poprvé od roku 2019. Uspěl také v letech 2009 až 2012 a v roce 2015. V období 2010 až 2015 byla anketa FIFA sloučena se Zlatým míčem časopisu France Football. Letos federace udělila ocenění za dosažené úspěchy mezi 8. srpnem 2021 a 18. prosincem 2022.

Messi se vloni dočkal poslední velké trofeje, která mu v bohaté sbírce scházela. Hvězdný útočník z pozice kapitána po 36 letech dotáhl Argentinu ke světovému zlatu a na šampionátu v Kataru navíc dostal cenu pro nejlepšího hráče. Na turnaji Messi zaznamenal sedm branek a ve střelecké tabulce nestačil jen na Mbappého, jenž s Francií získal stříbro.

"Je mi ctí být tady s Karimem a Kylianem, všichni tři jsme měli úžasný rok. Je to ocenění také pro mé spoluhráče, uznání za to, co tým dokázal," řekl dojatý Messi na pódiu při přebírání trofeje. "Vyhrát mistrovství světa bylo mým snem, ve který jsem tak dlouho doufal. Jen málo lidem se to povede a já měl to štěstí. Je to to nejkrásnější, co se mi v kariéře podařilo," doplnil sedminásobný držitel Zlatého míče.

Na klubové úrovni byl úspěšnější Benzema. Pětatřicetiletý rodák z Lyonu jako kapitán dovedl Real Madrid ke španělskému titulu i k prvenství v Lize mistrů, v obou soutěžích navíc ovládl tabulku střelců. Kvůli zranění ale chyběl na světovém šampionátu. Messi s Mbappém získali s PSG francouzský titul. Benzema nenavázal na srpnové vítězství v anketě UEFA o nejlepšího hráče Evropy a říjnový premiérový triumf ve Zlatém míči.

Mezi trenéry Scaloni předčil vítěze Ligy mistrů s Realem Itala Carla Ancelottiho a španělského kouče Manchesteru City Pepa Guardiolu. Čtyřiačtyřicetiletý Argentinec získal premiérové vítězství v anketě v den, kdy u národního týmu prodloužil smlouvu. Zástupce mistrů světa kraloval také v kategorii brankářů. Argentinský vítěz mezi gólmany Emiliano Martínez se na šampionátu v Kataru mimo jiné blýskl dvěma úspěšnými penaltovými rozstřely včetně finále.

Fotbalistkou roku se podruhé za sebou stala španělská záložnice Alexia Putellasová z Barcelony. Mezi trenérkami uspěla Nizozemka Sarina Wiegmanová, která dovedla anglickou reprezentaci k titulu mistryň Evropy. Cena pro nejlepší brankářku připadla Angličance Mary Earpsové, působící v Manchesteru United.

Puskásovu cenu pro nejhezčí gól roku jako první handicapovaný hráč získal Polák Marcin Oleksy. Přestože kvůli amputované noze hraje s berlemi, v zápase Warty Poznaň se blýskl ukázkovým kopem přes hlavu. Cenu fair play si vysloužil gruzínský obránce Luka Lochošvili z rakouského Wolfsbergu za to, že vytáhl zapadlý jazyk protihráči a nejspíš mu tím zachránil život.

Jedenáctku roku tvoří brankář Thibaut Courtois, trojice obránců Ašraf Hakimí, Virgil van Dijk a Joao Cancelo, tři záložníci Luka Modrič, Kevin De Bruyne a Casemiro a čtveřice útočníků Messi, Mbappé, Benzema a Erling Haaland.

Úvod galavečera patřil vzpomínce na zesnulého brazilského útočníka Pelého. FIFA legendárnímu kanonýrovi, který zemřel na konci loňského roku ve věku 82 let, posmrtně udělila čestnou cenu. Trofej převzala vdova po Pelém.