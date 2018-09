Praha - Cenu Evropského občana, kterou uděluje Evropský parlament za přispění k lepšímu porozumění a ke spolupráci mezi členskými zeměmi, dostala letos za Česko organizace Post Bellum a projekt Pražský studentský summit. Jejich zástupci převzali dnes v Praze pamětní medaile. Post Bellum zaznamenává svědectví pamětníků druhé světové války a totalitních režimů, dějinné okamžiky přibližuje mladým. Díky Pražskému studentskému summitu se studenti učí diplomacii.

Ocenění se uděluje od roku 2008. Kandidáty mohou navrhovat europoslanci. Poroty jednotlivých států určí finalisty. Z nich pak komise, v níž jsou místopředsedové Evropského parlamentu, jeho bývalí předsedové a další osobnosti, vybere laureáty. Letos cenu dostalo 50 lidí a organizací z 26 zemí. V minulém roce ji z Česka obdržela Charita ČR a mobilní hospic Strom života.

"Dostat Cenu Evropského občana je poměrně prestižní záležitost. Ocenění musí prokázat nějaký větší přínos pro celou evropskou integraci. Je tam evropský rozměr," uvedl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Post Bellum je nezisková organizace. Vznikla v roce 2001. Vyhledává pamětníky důležitých okamžiků 20. století a zaznamenává jejich vzpomínky na válku a totalitní režimy. Jejím hlavním projektem je Paměť národa. V tomto archivu, který je přístupný na internetu, jsou tisíce záznamů, snímků a dalších dokumentů. Organizace pořádá také programy pro mladé.

"V tomto roce vzpomínáme na sto let od vzniku Československa a padesát let od pražského jara. Pro mladé jsou to jen nějaké letopočty, nic z toho nezažili a nevědí, co je fašismus a komunismus. Post Bellum usiluje o to, aby mladá generace měla svědectví pamětníků, jejichž příběhy umějí chytnout za srdce. Je to víc než vidět historický film či si přečíst knihy," uvedla europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL).

Podle ní Post Bellum pomáhá nezapomínat a také měnit tvář Česka v zahraničí. "Česko potřebuje v EU zlepšit svůj obraz, že ví, co je to bojovat a umírat za svobodu. Máme tady svědky," uvedla Šojdrová.

Post Bellum se podle svého šéfa Mikuláše Kroupy snaží hledat způsob, jak by mladé k nedávné historii přilákala. Bez podpory státu a EU se ale organizace neobejde, podotkl Kroupa.

Na vzdělávání se zaměřuje i projekt Pražský studentský summit pro studenty středních a vysokých škol, který podporuje Asociace pro mezinárodní otázky. "Hlavní vzdělávací metodou je diplomatická simulace. Studenti se vžívají do role diplomatů, v evropském případě ministrů. Učí se mluvit, vyjednávat, diskutovat," popsal projekt zástupce jeho koordinátora František Novotný. Dodal, že na projektu se podílí víc než 60 dobrovolníků. Podle Zdechovského může být účast na této akci pro mladé vstupenkou do politiky a mezinárodních institucí.