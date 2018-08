Slavonice (Jindřichohradecko) - Cenu diváků na festivalu v jihočeských Slavonicích získalo britské drama Wind River. Aplausu se dočkaly při předpremiéře snímek Toman režiséra Ondřeje Trojana s Jiřím Macháčkem v hlavní roli i italská komedie Naprostí cizinci. Pátý ročník Slavonice Festu dnes ukončí projekce vítězného snímku a promítání v letním kině na náměstí.

Drama Taylora Sheridana Wind River přineslo napětí a při pohledu na zasněženou pustou krajinu i trochu chladu do rozpáleného městečka poblíž rakouských hranic. Těsně za snímkem o vyšetřování smrti indiánské dívky se umístil americký film Tohle je náš svět režiséra Matta Rosse, jenž zachycuje příběh rodiny, v níž svérázný otec vychovává podle vlastních představ stranou civilizace šest dětí. Třetí skončila britská černá komedie Ztratili jsme Stalina, kterou v Rusku zakázali promítat.

Festival během pěti dní nabídl 65 filmů, 12 koncertů, taneční party, výstavy, program pro děti. Jednotlivých návštěv bylo podle odhadu produkce přes 14.000, což je zhruba o 2000 více než loni. "Diváci se většinou dostali sálů. Koncert Tří sester byl zcela plný stejně jako vystoupení Anety Langerové. Na první pohled bylo patrné, že přišlo i na koncerty víc diváků než loni," řekla ČTK za pořadatele Barbara Trojanová.

Cenu odborné poroty sekce studentských filmů získalo Rozverné léto režisérky Michaely Polákové z Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku. Pochvalu si od návštěvníků vysloužil výběr snímků i kapel, které vystupovaly nejen ve Slavocicích, ale také v nedaleké Maříži.

Stejně jako při předchozích ročnících i letos vládlo během festivalu nad renesančním městem slunce, před nímž se lidé schovávali do kamenným domů a klimatizovaných sálů nebo k občerstvovacím místům. Vstříc vyšla pořadatelům radnice, která zkrátila na dobu festivalu noční klid na pouhé dvě hodiny od 04:00 do 06:00 a upravila provoz v historickém centru. "Máme skvělý pocit, i když jsme dost utahaní, ale jsme plni optimismu do budoucna," řekla Trojanová.