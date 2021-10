Cenu České akademie divadelníků získal herec a režisér Jan Kačer

Praha - Herec a režisér Jan Kačer dnes dostal v Národním divadle cenu České akademie divadelníků, o jejímž udělení rozhodují držitelé Cen Thálie a další divadelní osobnosti. Kačer svými mnohočetnými aktivitami obohacuje již přes 50 let české divadlo i film a patřil vždy k uznávaným uměleckým osobnostem, byť v době normalizace s omezenými možnostmi uplatnění. Jan Kačer počátkem října oslavil 85. narozeniny.

Divadelní a filmová herečka Iva Janžurová dostala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra. Oblíbená komediální herečka, která má za sebou ale také mnoho dramatických rolí, letos oslavila osmdesátiny. Za svůj život získala řadu významných ocenění.

Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra získala dnes večer v Národním divadle herečka a dabérka Libuše Švormová. Pořadatelé letos mimořádně zvýšili počet ocenění za celoživotní výkony, protože divadla byla téměř celý rok zavřena a poroty nemohly hodnotit nové herecké výkony. V mužské kategorii cenu dostal cenu v oboru činohra mimo jiné Jaroslav Satoranský.

Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra dostal dnes in memoriam herec Karel Urbánek, známý i z televizních seriálů a filmů. Zemřel letos v červnu ve věku 91 let. Jako herec a režisér působil zejména v divadle a také v rozhlasu. V ženské kategorii cenu in memoriam dostala herečka Zdenka Procházková.

Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru muzikál dostala herečka, muzikantka a zpěvačka Jitka Molavcová. Zdánlivě nenápadná žena, která se během okamžiku dokáže proměnit v klauna, už déle než 50 let po boku Jiřího Suchého baví i dojímá obecenstvo divadla Semafor především v proslavené roli Žofie Melicharové.

Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru balet, tanec a pohybové divadlo dostal tanečník Jaroslav Slavický. Stejné ocenění v oboru alternativního divadla dostal Ján Sedal a v kategorii loutkového divadla Tomáš Dvořák.

Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru opera dostala mezzosopranistka Eva Randová. Temně zabarvený znělý mezzosoprán ji vynesl do výšin Metropolitní opery v New Yorku, milánské La Scaly či Covent Garden v Londýně. Zpívala po boku nejslavnějších pěveckých hvězd a pod vedením nejuznávanějších dirigentů. Letos Eva Randová oslaví pětaosmdesátiny. Dnes si jako první převzala při ceremoniálu předávání Thálií skleněnou plastiku podle návrhu Bořka Šípka.

"Je to překvapení, protože už je to 20 let, co nezpívám, jsem v důchodu. Je to 23 let, co jsem naposledy vystoupila ve Státní opeře, když jsme se loučila jako její ředitelka. A je to už 50 let, co jsem stála na pódiu zlaté kapličky. Děkuji vám za to, že jsem tu ještě jednou mohla stát," uvedla Randová.